Zümrüt: Bereket ve bolluk kaynağı

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Göz alıcı güzellikte yeşil renge sahip zümrüt, doğada bulunan en kıymetli taşlar arasında yer alıyor.

Hz. Musa’nın ilahi kurallarını zümrüt tablete yazdığı söylendiği gibi Melek Rafael’in de rengi zümrüt yeşilidir. Ölümsüzlüğü ve bolluğu simgeleyen bu değerli taş efsanelerde de sıklıkla karşımıza çıkıyor.

Geçmişten günümüze zümrüt taşının ruhsal güç verdiğine ve şifa dağıttığına inanılıyor. Hz. Musa’nın “10 Emir”inin üzerine yazıldığı tabletlerin zümrüt taşından yapıldığı söyleniyor. Zümrüt bereket, zenginlik ve hayat şansı veren bir taş olarak anılıyor. Müslümanlar da Korunmuş Tablet’in zümrütten olduğunu söyler; bu yüzden pek çok Arap-Müslüman ülkenin bayrağında yeşil renk bulunuyor. Hadis-i Şerif’te de zümrüt taşı cennet taşlarından biri olarak yer alıyor. Zümrüt taşı aşırı ısıya maruz kaldığında renk değiştirebiliyor. Mısırlılar da taşın bu yüzden gizemli olduğuna inanıyordu. Mumyalanan pek çok kişinin ölümden sonraki hayatlarındaki yeni başlangıçlarına kolay adım atmaları maksadı ile boyunlarına zümrüt kolyeler takılırdı.

* Pozitif dergisinden alınmıştır.