Yeraltı dizisine yeni oyuncular: Bora Sivri ve Jak Cem Avnayim kadroda

NOW TV ekranlarının büyük bir heyecanla takip edilen iddialı dizisi Yeraltı'nın oyuncu kadrosuna yeni transferler gerçekleşti.

Yeni sezona 7 Ekim'de başlayacak olan Yeraltı dizisi için geri sayım başladı. İsmail Hacıoğlu'nun oynayacağı karakterin detayları ortaya çıkmaya başlarken, projeye birbirinden başarı iki isim daha katıldı.

YERALTI KADROSUNA İYİ OYUNCU

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; merakla beklenen fenomen diziye Bora Sivri dahil oldu. Rüzgar'ın sağ kolu olarak ekranlara gelecek olan Sivri'nin projedeki performansı da merak konusu oldu.

Yeraltı dizisinde Sultan (Sümeyye Aydoğan) ve Haydar Ali’nin (Deniz Can Aktaş) düğününün ekranlara geleceği yeni sezonda Şakir Paşa Ailesi dizisinde oynadığı karakterle hafızalara kazınan Jak Cem Avnayim ise Bozo'nun eski aşkı Derya’nın eşi 'Bora' olarak ekranlarda yerini alacak.