Yılbaşı Gecesi filminin konusu nedir?

Senaryosunu Gülse Birsel'in, yönetmenliğini ise Ozan Açıktan'ın üstlendiği Disney Plus filmi "Yılbaşı Gecesi'' 30 Aralık'ta izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film Gülse Birsel'den Fatih Artman'a, Boran Kuzum'dan Alina Boz'a, Büşra Pekin'den İrem Sak'a kadar çok geniş bir oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. "Yılbaşı Gecesi"nden ilk fragman da yayınlandı. Gülse Birsel, bir röportajında film için "Eğlenceli film, ben tavsiye ederim. 30 Aralık için de yılbaşı akşamı için de, 1 Ocak için de çok ideal. Ama ben defalarca seyredildiğinde çok farklı detaylar, performanslarla çok tadının çıkacağı kanaatindeyim" diyor. İşte filmin detayları...

YILBAŞI GECESİ KÜNYE

Yayın tarihi: 30 Aralık 2022 - Disney Plus

Süre: 2 saat 21 dakika

Tür: Komedi

YILBAŞI GECESİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Disney Plus, Yılbaşı Gecesi filminin konusunu şöyle paylaştı:

Film, pandeminin sonlarına yaklaştığını umarak uzun bir zaman sonra tüm sevdikleriyle bir arada Yılbaşı Gecesi’nde buluşmaya hazırlanan Didem’in yılbaşı sabahında aldığı tatsız haberle başlar. Günlerdir sevdikleriyle birlikte Yılbaşı Gecesi’ni kutlamayı hayal ederken son anda ilan edilen sokağa çıkma yasağı Didem’in tüm hayallerinin yıkılmasına sebep olur. Ozan pandemi süreci boyunca eve hapsolmuş olan eşinin günlerdir özenerek hazırlandığı Yılbaşı Gecesi’ni kötü geçirmemesi adına, çareyi sitedeki komşularını kapı kapı gezerek partiye çağırmakta bulur. Birbiriyle asla bir araya gelmemesi gereken insanların yanlışlıkla çağırıldığı bu komşu partisinin neye yol açacağı ve nasıl bir ‘Yılbaşı Gecesi’ geçirecekleri ise büyük bir merak konusudur.

‘Yılbaşı Gecesi’ filmi 30 Aralık’ta Disney+’da izleyicisiyle buluşacak

YILBAŞI GECESİ FİLMİ OYUNCULARI

Alican Yücesoy,

Alina Boz

Ayta Sözeri,

Boran Kuzum,

Büşra Pekin,

Cengiz Bozkurt,

Derya Karadaş,

Emir Benderlioğlu,

Fatih Artman,

Gülse Birsel,

İrem Sak,

Kubilay Tunçer,

Nazmi Sinan Mıhçı,

Serkan Keskin,

Şebnem Bozoklu,

Zeynep Güngör





YILBAŞI GECESİ FİLMİ FRAGMANI