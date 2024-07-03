Adetim durmuyor! 12 olası nedeni ve işte ne yapmanız gerektiği

Menstruasyon, kadının üreme sisteminin doğal ve önemli bir parçasıdır. Vücudun olası hamilelik için hazırlığını ve hamilelik gerçekleşmediğinde rahim zarının dökülmesini yansıtır. Tipik bir adet dönemi genellikle 3 ila 7 gün sürer, ancak bu süre bazen değişebilir. Adet döngüleri 'normalden' daha uzun veya daha kısa olabilir. Yedinci günü geçerse adetinizin neden durmadığını merak edebilirsiniz. Uzun sürelerin Polikistik Over Sendromu veya PKOS dahil sağlık koşullarıyla ilgisi olabilir. Uzun adet dönemlerinin nedenlerini ve bu konuda ne yapılması gerektiğini öğrenmek için okumaya devam edin.

MENSTRUASYON NEDİR?

Kadın doğum uzmanı ve jinekolog Dr Chetna Jain, regl döneminin, hamilelik gerçekleşmediğinde kadının vücudunun rahim iç tabakasını (endometriyum) döktüğü aylık süreç olduğunu söylüyor. Bu süreç, vücudu her ay potansiyel hamileliğe hazırlayan adet döngüsünün bir parçasıdır. Çoğu kadın için normal bir adet döngüsü 21 ila 35 gün arasında değişir, ancak Eunice Kennedy Shriver Ulusal Çocuk Sağlığı ve İnsan Gelişimi Enstitüsü'ne göre kadınların yüzde 14 ila 25'inin düzensiz adet döngüsü vardır. Bu, adet döngülerinin normalden daha kısa veya daha uzun olduğu anlamına gelir. Hatta normal adet kanamasından daha ağır veya daha hafif olabilirler veya adet krampları gibi başka sorunlarla karşılaşabilirler.

NEDEN BAZI KADINLARIN ADET DÖNEMİ UZUN OLUR?

Bazı kadınların adet dönemlerinin normalden daha uzun sürmesinin birkaç nedeni vardır. İşte nedenlerden bazıları:

1. Hormonal dengesizlik

Adet döngüsü iki ana hormon olan östrojen ve progesteron tarafından düzenlenir. Adet döngüsünün düzgün çalışması için bu ikisinin dengede olması gerekir. Östrojen adet döngüsünün ilk yarısında endometriyal astarın oluşmasına yardımcı olur. Progesteron ise döngünün ikinci yarısında endometriyal astarın korunmasına yardımcı olur ve onu olası bir hamilelik için hazırlar. Bu hormonlar dengesiz olduğunda endometriyal astar aşırı kalınlaşabilir ve bu da daha ağır ve daha uzun adet dönemlerine neden olabilir.

Uzman, PCOS'un yumurtalıkların daha yüksek düzeyde androjen (erkeklik hormonu) ürettiği yaygın bir endokrin bozukluğu olduğunu söylüyor. Bu gerçekleştiğinde, düzenli yumurtlamayı engelleyebilir, endometriyumun büyümeye devam etmesine ve uzun süreli veya düzensiz adet dönemlerine neden olmasına neden olabilir.

3. Rahim miyomları

Rahim miyomları rahimdeki büyümelerdir ancak kanserli değildirler. Rahim zarının yüzey alanını artırarak adet kanamasının daha uzun sürmesine neden olabilirler. Miyomların kendisi de kan akışının artmasına neden olabilir.

Rahim iç zarına benzer dokunun rahim dışında büyüdüğü bir sağlık durumudur. Bu ektopik doku hormonal değişikliklere tepki verir ve adet sırasında kanamalar olur, bu da daha uzun sürelere ve ciddi ağrılara yol açar.

5. Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)

PID üreme organlarının bir enfeksiyonudur. Dr Jain, Pelvik İnflamatuar Hastalıktan kaynaklanan kronik inflamasyon ve yara izinin normal uterus fonksiyonuna müdahale ederek düzensiz ve uzun süreli adet kanamasına yol açabileceğini söylüyor.

6. Rahim İçi Araç (RİA)

Bazı rahim içi araç türleri, özellikle bakırlı RİA'lar, başlangıçta daha ağır ve daha uzun adet dönemlerine neden olabilir. Bu genellikle yerleştirmeden sonraki ilk birkaç ayda vücudun buna alışması nedeniyle ortaya çıkan bir yan etkidir.

7. Tiroid bozuklukları

Hem hipotiroidizm (az aktif tiroid) hem de hipertiroidizm (aşırı aktif tiroid) adet döngüsünü bozabilir. Tiroid hormonları adet döngüsü de dahil olmak üzere birçok vücut fonksiyonunu düzenler. Dengesizlikler, uzun süreler de dahil olmak üzere düzensizliklere yol açabilir.

8. Kan pıhtılaşma bozuklukları

Von Willebrand hastalığı gibi kandaki pıhtılaşma proteininin düşük düzeyde olmasından kaynaklanan kanama bozukluğu, kanın düzgün şekilde pıhtılaşma yeteneğini bozar. Bu, normalden daha uzun süren daha ağır adet kanamasına yol açabilir.

9. İlaçlar

Kan incelticiler, hormonal tedaviler ve bazı antiinflamatuar ilaçlar gibi kimi ilaçlar normal kan pıhtılaşmasına veya hormonal dengeye müdahale edebilir. Uzman, bunun uzun süreli adet kanamasına neden olabileceğini söylüyor.

10. Düşük

Düşük veya erken hamilelik kaybı, uzun süreli kanamaya neden olabilir. Düşük sırasında vücut hamilelik dokusunu dışarı atar. Bu zaman alabilir ve adet benzeri kanamanın uzamasına neden olabilir.

Kaynak: www.healthshots.com