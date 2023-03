Polikistik Over Sendromu nedir, belirtileri neler? Tedavisi nasıl olur? 8 soruda Polikistik Over Sendromu (PCOS)

Polikistik Over Sendromu (PCOS), kadınlarda en sık görülen hormonal bozuklukların başında yer alıyor. Medipol Çamlıca Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü'nden Op. Dr. Leyla Alakbarova, Polikistik Over Sendromu belirtileri, nedenleri, teşhisi ve tedavisine dair merak edilenleri detaylıca anlatıyor.

Polikistik Over Sendromu nedir?

Polikistik Over, yaklaşık her 10 kadından birinde görülebilen, genetik kökenli olduğu düşünülen önemli bir yumurtlama problemidir.

Polikistik Over Sendromu belirtileri neler?

Polikistik Over Sendromunun en önemli belirtisi adet düzensizliğidir. Bunun haricinde vücutta fazla kıllanma, fazla kilo alma, sivilcelenme, saç dökülmesi, ses kalınlaşması, hamile kalmakta zorlanma veya kısırlık olabiliyor.

Polikistik Over Sendromu neden olur?

Çok sayıda araştırmaya rağmen polikistik over sendromunun tam olarak nedeni bilinmemektedir. Lakin altında genetik ve çevresel faktörlerin etkili olduğu bilinmektedir. Bunun haricinde ailesinde polikistik over öyküsü bulunan bireylerin bu hastalığa yakalanma olasılığı, diğer bireylere oranla oldukça fazladır. Buna ek olarak obezite de bu hastalığın oluşumuna zemin hazırlayan faktörler arasında yer alır. Fazla kilo ve buna bağlı olarak oluşacak insülin direnci, hiperinsülinemiye (kanda insülin hormonu düzeyinin yükselmesi) neden olur ve bu da vücutta androjen hormonu sentezini artırır. Sonuç olarak cinsiyet hormonlarının vücuttaki dengesi bozularak yumurtlama bozuklukları ve anovülasyon olarak adlandırılan yumurtlayamama problemi ortaya çıkar.

Polikistik Over Sendromu olanlar bebek sahibi olabilir mi?

Polikistik Over Sendromu doğurganlık döneminde görülen bir hastalıktır. Bu tür hastalarda yumurtlama ile ilgili problemler olduğu için adet düzensizliği ve hamile kalmakta güçlük çekme yakınmaları ortaya çıka biliyor. Ancak Polikistik Over sendromunun kalıcı kısırlık nedeni olduğu söylenemez. Hatta bu hastaların bir kısmı hiçbir müdahile yapılmadan bile gebe kala biliyorlar. 1 yılı aşkın, haftada 2-3 kere düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebe kala bilmeyen Polikistik over sendromlu hastalara bir takım yumurta geliştirici, yumurtlamayı uyaran ilaçlar yardımıyla aşılama, tüp bebek gibi uygulamalar da yapılabiliyor.

Polikistik Over Sendromu hamilelik sürecini nasıl etkiler?

Gebelikle beklenen yüksek tansiyon, eklampsi yani gebelik zehirlenmesi, gebelik diyabeti ve idrar yolu enfeksiyonu gibi riskler artmaktadır.

Polikistik Over Sendromu tanısı nasıl konur?

Polikistik Over sendromundan şüphenilen durumlarda öncelikler hastanın öyküsü alınarak klinik değerlendirilmesi yapılır. Özellikle kilolu, adet görmeme şikayeti olan, yüzünde sivilceleri ve cildinde yağlanması, erkek tip tüylenmesi olanlarda polikistik over sendromu araştırılmalıdır. Hastalığın tanısında kanda birtakım hormonlara da bakılır bunun yanı sıra da ultrasonografi de büyük önem taşır. Ultrasonografide çoğunlukla bir yumurtalığın veya her iki yumurtalığın multikistik görünümde olduğu gözlenir.

Polikistik Over Sendromu tedavisi nasıl yapılır?

Polikistik Over Sendromu (PKOS) tedavisi yaşa ve hastanın isteğine göre değişmektedir. Tedavi planlanırken öncelikle fazla kilo mevcutsa diyetisyen gözetiminde hastanın fazla kilodan kurtulması sağlanmalıdır. Bunun haricinde bir takım doğum kontrol hapları, progesteron içerikli ilaçlar vasıtasıyla hastaların adet düzensizliği düzenli hale getirilir. Ve insülin direncini kıran ve erkeklik hormonunun etkisini bloke eden ilaçlar da verilebilmektedir. Aynı zamanda hastalara sağlıklı beslenme, egzersiz programları mutlaka önerilir.

Polikistik Over Sendromu olanlar nelere dikkat etmeli?

Polikistik over sendromlu hastalar yıllık takiplerini devam ettirmeli. Gelecekte diyabet, hipertansiyon, rahim kanseri olasılıkları anlatılmalı. Sigara gibi zararlı davranışlardan uzak durmaları öneriliyor. Omega -3 yağ asitlerinin fazlaca olduğu, deniz ürünlerini, yumurta, ceviz gibi besinleri tüketmeyi öneriyoruz.