Ankara, İstanbul, İzmir: Koronavirüs haritası nasıl değişti?

Koronavirüs pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı, haftalık olarak illerdeki vaka sayılarındaki artış ve azalışı gösteren haritaları yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan haftalık koronavirüs haritasına göre 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en çok Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü. Koronavirüs vaka sayısının oransal olarak önceki hafta göre en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu.

Haritaya göre 100 bin kişide en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. En az vaka görülen iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa.

Vaka sayısının bir önceki haftaya göre düştüğü sadece 11 il bulunuyor: Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NASIL?

3 büyükşehirde ise artış trendi devam ediyor.

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya göre 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.

Üç büyükşehirde daha önce açıklanan rakamlar şöyleydi:

20-26 Şubat Haftası

Ankara 39,84 – İstanbul 89,90 – İzmir 53,42

27 Şubat-5 Mart Haftası

Ankara 54,83 – İstanbul 111,57 – İzmir 66,47

6 Mart-12 Mart Haftası

Ankara 68,53 – İstanbul 178,25 – İzmir 78,57

13 Mart -19 Mart Haftası

Ankara 107,99 - İstanbul 251,12 - İzmir 111,41

İşte illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı: