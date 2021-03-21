Elele

Ankara, İstanbul, İzmir: Koronavirüs haritası nasıl değişti?

Gündemimiz, dünyayı evlere hapseden kabus koronavirüs... Peki, neler oluyor? İllerdeki değişim nasıl, son durum ne? Şehirlerdeki haftalık değişime yakından bakalım...

Koronavirüs pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı, haftalık olarak illerdeki vaka sayılarındaki artış ve azalışı gösteren haritaları yayınlıyor. Sağlık Bakanlığı'nın dün  açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan haftalık koronavirüs haritasına göre 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya oranla en çok Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale ve Burdur'da düştü.  Koronavirüs vaka sayısının oransal olarak önceki hafta göre en fazla arttığı iller ise Kastamonu, Çankırı, Yalova, İstanbul ve Erzincan oldu. 

Haritaya göre 100 bin kişide en fazla vaka Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova'da görüldü. En az vaka görülen iller ise sırasıyla Şırnak, Siirt, Hakkari, Mardin ve Şanlıurfa.

Vaka sayısının bir önceki haftaya göre düştüğü sadece 11 il bulunuyor:  Sinop, Gümüşhane, Mersin, Kırıkkale, Burdur, Hatay, Muş, Adana, Osmaniye, Mardin ve Afyonkarahisar.

3 BÜYÜKŞEHİRDE DURUM NASIL?

3 büyükşehirde ise artış trendi devam ediyor.

İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı bir önceki haftaya göre 178,25'ten 251,12'ye, İzmir'de 78,57'den 111,41'e, Ankara'da 68,53'ten 107,99'a yükseldi.

Üç büyükşehirde daha önce açıklanan rakamlar şöyleydi:

20-26 Şubat Haftası
Ankara 39,84 – İstanbul 89,90 – İzmir 53,42
27 Şubat-5 Mart Haftası
Ankara 54,83 – İstanbul 111,57 – İzmir 66,47
6 Mart-12 Mart Haftası
Ankara 68,53 – İstanbul 178,25 – İzmir 78,57
13 Mart -19 Mart Haftası
Ankara 107,99 - İstanbul 251,12 - İzmir 111,41

İşte illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayısı: 

Samsun

508,97

Giresun

356,35

Sinop

309,06

Balıkesir

288,16

Yalova

275,31

Ordu

258,87

Kilis

258,42

Konya

252,18

İstanbul

251,12

Tokat

248,72

Trabzon

246,95

Edirne

219,49

Aksaray

214,42

Çanakkale

202,75

Rize

202,41

Osmaniye

198,52

Kastamonu

197,41

Kayseri

196,07

Amasya

194,04

Kocaeli

176,39

Adıyaman

169,81

Tekirdağ

168,26

Kırklareli

155,09

Malatya

140,54

Çorum

138,65

Sakarya

124,49

Erzincan

124,13

Çankırı

122,64

Antalya

119,18

Eskişehir

116,56

Bilecik

114,30

Artvin

113,86

İzmir

111,41

Kütahya

111,33

Ankara

107,99

Iğdır

107,30

Gümüşhane

105,15

Niğde

104,40

Bolu

100,38

Bursa

97,14

Düzce

95,28

Yozgat

92,82

Muğla

92,33

Karaman

89,44

Gaziantep

87,33

Ardahan

86,31

Karabük

84,15

Zonguldak

81,02

Mersin

80,70

Elazığ

80,11

Nevşehir

79,35

Bartın

76,89

Isparta

74,49

Bayburt

74,47

Kırıkkale

73,91

Erzurum

72,40

Burdur

72,26

Aydın

69,07

Kahramanmaraş

67,37

Manisa

64,66

Tunceli

63,52

Hatay

61,77

Adana

61,58

Kırşehir

61,31

Sivas

55,83

Denizli

49,38

Bingöl

47,56

Afyon

47,36

Ağrı

41,46

Kars

30,53

Batman

28,54

Van

27,41

Bitlis

23,08

Muş

21,16

Uşak

19,49

Diyarbakır

18,78

Şanlıurfa

18,30

Mardin

17,08

Hakkari

15,69

Siirt

14,20

Şırnak

8,18