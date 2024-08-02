Ara kanama neden olur? Ara kanama (Metroraji) kaç gün sürer?

Tıp dilinde metroraji olarak bilinen ara kanama, kadın üreme sistemindeki döngüsel değişimlerin dışında, adet dönemleri arasında meydana gelen anormal bir kanama durumu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Güliz Sıdar ara kanamaya dair merak edilenleri anlattı.

ARA KANAMA (METRORAJİ) NEDİR ?

Adet döngüsü kadın üreme sisteminde oluşan , hamileliği de mümkün kılabilen, düzenli ve doğal bir süreçtir. Ortalama 28 gün süren bu döngüde 21 ile 35 gün arasında normal kabul edilir.

Adet döngüsü dört ana aşamadan oluşur:

1. Menstrüasyon (adet kanaması): döngünün ilk günü adet kanaması ile başlar ve rahim içi tabakası (endometrium) dökülerek vajinal kanama olarak vücuttan atılır. Normal kabul edilen bu sürecin 3 ile 7 gün arasında olmasıdır.

2. Folliküler Faz : Hormonel değişiklikler ile yumurtalıklarda folikül adı verilen yumurtaların olgunlaşma sürecidir.

3. Ovulasyon (Yumurtlama) : Her adet düzenine göre değişmekle birlikte, genellikle döngünün ortasında 14. gününde gerçekleşmektedir. Yumurtlama dönemi gebelik ihtimalinin en yüksek olduğu dönemdir.

4.Luteal Faz: Gebelik olmaz ise, yeni bir adet kanamasının ilk gününe kadar geçen süreçtir.

Ara kanama ( metroraji), menstrüasyon dediğimiz 1. dönemin dışında gerçekleşen kanamalardır. Bu durum genellikle adet döngüsünün ortalarında çıkmakla beraber çeşitli nedenlerden kaynaklı olabilir.

ARA KANAMA (METRORAJİ) BELİRTİLERİ NELERDİR ?

Adet dönemi dışında kanama; Adet döngüsünün ortasında veya kanama beklenmeyen zamanlarda meydana gelen kanamadır. Kanama miktarı hafif lekelenmelerden, ağır kanamaya kadar değişiklik gösterebilir.

Düzensiz kanama; normal döngüdeki adet kanaması bitiminden hemen sonra, ortasında veya diğer normal döngü başlangıcına kadar herhangi bir zamanda olabilir.

Renk değişiklikleri; Kanama rengi pembe, kırmızı veya kahverengi olabilir.

Ağrı veya kramplar; Bazı durumlarda özellikle enfeksiyon veya rahim ile ilgili problemler sebebi ile ağrı ile beraber ara kanamalar görülebilir.

Yorgunluk veya anemi; Sürekli ve ağır kanama, anemi (kansızlığa) neden olabilir. Bu da yorgunluk, halsizlik gibi belirtilere yol açabilir.

ARA KANAMA (METRORAJİ) SEBEPLERİ NELERDİR?

Hormonal Sebepler:

Doğum kontrol hapları veya hormon tedavileri

Polikistik over sendromu (PCOS)

Tiroid hastalıkları

Menopoz veya primenopoz dönemindeki hormonal değişiklikler

Rahim ve Yumurtalık Problemleri:

Rahim polipleri

Rahim fibroidleri (myomlar)

Endometriozis

Yumurtalık kistleri

Rahim veya serviks kanserleri

Enfeksiyon ve İltihaplar:

Pelvik inflammatuar hastalık (PID)

Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar

Vajinal enfeksiyonlar

Travma ve Yaralanmalar:

Cinsel ilişki sırasında travma

Vajinal veya servikal yaralanmalar

Diğer Sağlık Durumları:

Kanama bozuklukları (kan pıhtılaşma problemleri)

Kronik hastalıklar ( diyabet, böbrek hastalıkları vb.)

Stres ve Yaşam Tarzı Faktörleri:

Aşırı fiziksel egzersiz

Hızlı kilo kaybı veya alımı

Şiddetli stres veya psikolojik travma

İlaç Kullanımı:

Antikoagülanlar (kan incelticiler)

Steroidler

Bazı bitkisel takviyeler veya ilaçlar

Bu nedenlerden bir veya birkaçı metrorajiye sebep olabilir. Ara kanama yaşandığında, altta yatan nedeni belirlemek için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir. Uygun teşhis ve tedavi, durumun nedenine bağlı olarak yapılmalıdır.

ARA KANAMA (METRORAJİ) NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Tıbbi Geçmiş ve Semptomların Değerlendirilmesi :

Hastanın yaşı

Gebelik öyküsü

Adet döngüsü

Kanama düzeni, miktarı

Kullanılan ilaçlar, hormonal tedaviler, cinsel aktivite, olası stres faktörleri gibi detaylı bilgi alınır.

Fiziksel Muayene:

Hasta uygun ise, pelvik muayene yapılarak, serviks, vajina ve rahimdeki olası anomaliler incelenir.

Görüntüleme, genellikle ultrasonografi ile pelvisin ve yumurtalıklar ile rahmin detaylı incelenmesi ile yapılır. Şüpheli veya olası kesin tanı için MR veya BT taramaları da kullanılabilir.

Laboratuvar Testleri:

Kan testler

İdrar testleri

Pap Smear testi

Biyopsi: Şüpheli durumlarda, kanser veya hücresel değişim (hücresel anomalileri) ayırmak için gereklilik haline göre endometrial (rahim içi tabakasından) biyopsi yapılabilir.

Şüpheli durumlarda, kanser veya hücresel değişim (hücresel anomalileri) ayırmak için gereklilik haline göre endometrial (rahim içi tabakasından) biyopsi yapılabilir. Hisreroskopi: Histeroskop adı verilen cihaz ile kammera yardımıyla rahim içinin doğrudan incelenmesidir. Polipler, fibroidler ve diğer yapısal rahim anomalilerinin tespit ve tedavisinde kullanılır.

ARA KANAMA (METRORAJİ) TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Tedavi planı hastanın genel sağlık durumu, ara kanama nedeni , yaşı ve çocuk sahibi olma isteği ile kanama şiddetine göre değişkenlik gösterebilir.

Hormonal Tedaviler:

Doğum kontrol hapları

Progesteron veya östrojen tedavisi

Hormonlu rahim içi araç (RİA)

İlaç Tedavileri:

Antibiyotikler

Nonsteroid Anti-inflammatuarlar (NSAID)

Demir takviyeleri

Transemik Asit vb.

Cerrahi Müdahaleler:

Dilatasyon ve Küretaj (D&C)

Endometriyal Biopsi

Histeroskopi

Endometriyal Ablasyon

Myomektomi

Histerektomi

Yaşam Tarzı ve Destekleyici Tedaviler:

Diyet ve Egzersiz

Stres Yönetimi, yoga, meditasyon vb.

ARA KANAMA (METRORAJİ) GEBE KALMA ŞANSINI ETKİLER Mİ?

Ara kanama (metroraji) altta yatan sebebe göre gebelik ihtimalini etkileyebilir. Bazen ara kanamalar, geçici hormonal değişiklikler veya geçici sağlık sorunları sebebi ile olabilir bu sebeple her zaman doğurganlık üzerine uzun vadeli olumsuz bir etkiye sahip değildir. Gebe kalma şansınızı etkileyebilecek ara kanama veya belirtilerin ayrımı için mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanı tarafından değerlendirilmek gerekmektedir. Doktorunuz, altta yatan bir neden var ise belirlemek için gerekli muayene, tahlil ve tetkikleri yaptıktan sonra nedene yönelik tedavi seçeneklerinizi önerecek ve tedavinizi düzenleyecektir. Tedavi ile çözüme ulaşılabilir ve sağlıklı bir gebelik şansı ciddi anlamda artabilir.