Bağırsaklarınızın sağlıksız olduğunu gösteren 7 işaret

Kişinin metabolik faaliyetleri rahat ve düzenli çalışıyorsa sağlıklı bir bağırsağa sahip olduğu düşünülmelidir. Ve bu metabolik faaliyetlerde 1 ay boyunca değişim görülmüyorsa bağırsaklarınız iyi çalışıyor demektir. Peki, bağırsaklarınız sağlıksızsa bunu nasıl anlarsınız? İşte size 7 işaret...

İYİ BİR BAĞIRSAK SAĞLIĞI NEDEN ÖNEMLİ?

King's College London tarafından 2021'de yapılan bir araştırma, 15 spesifik bağırsak mikrobunun, obezite ve tip 2 diyabet gibi hastalıklarla ilişkili olduğunu buldu.

Dr. Federica Amati, "Yediğiniz zaman, sadece vücudunuzu beslemekle kalmaz, aynı zamanda bağırsaklarınızda yaşayan trilyonlarca mikrobu da beslersiniz" diyor. Dr. Federica Amati, bağırsak sağlığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken önemli belirti ve semptomlar hakkında bazı bilgiler verdi.

BAĞIRSAKLARINIZIN SAĞLIKSIZ OLDUĞUNU GÖSTEREN 7 İŞARET

1. Kabızlık veya İshal

Amati, "Konu bağırsak sağlığı olduğunda, anlamanız gereken ilk şey, kabızlıktan mı yoksa ishalden mi muzdarip olduğunuzdur çünkü her ikisi de bir şeylerin yolunda gitmediğinin işaretleridir" diyor. Bunun gibi belirtiler, bağırsağın yiyecekleri işlemekte sorun yaşadığını veya mikrobiyal bir dengesizlik olduğunu gösterebilir. Yedi günden fazla bir süre semptom yaşarsanız veya bağırsak hareketlerinizin sıklığı değişir ve günlük yaşamınızı etkilerse, daima pratisyen hekiminizi görün.

2. Şişkinlik

Şişkinlik genellikle kabızlık veya ishal ile el ele gelir. Ancak bazı durumlarda daha belirgin olabilir. Bu nedenle dikkat edilmesi gereken bir semptomdur.

3. Gaz

Amati, "Sık sık gaz çıkarma ya da sıkışma noktasına gelirseniz ve bu gerçekten rahatsız edici veya acı vericiyse, bu, bağırsak sağlığınızın ters gidebileceğinin başka bir işaretidir" diyor.

4. Asit Reflü

Asit reflü ayrıca, yediğiniz bir şeyin sizinle (veya bağırsaklarınızla) aynı fikirde olmadığını gösterir. Ayrıca, çoğu kişinin asit reflüsünü tedavi etmek için başvurduğu asit blokerlerinin bağırsak mikrobiyomunuza karşı nazik olmadığını ve bir kısır döngüyü harekete geçirebileceğini belirtmekte fayda var.

5. Beslenme Eksikliği

Amati, "Vitamin veya besin maddelerindeki eksiklik, diyetinizin yetersiz olduğunun veya besinlerden besinleri emmede sorun yaşadığınızın bir işareti olabilir" diyor. "Çoğu insanın çölyak [glütene alerjisi] olduğunu öğrenmesinin nedenlerinden biri, besin eksiklikleri için daha ileri testlerden geçmeleridir."

6. Zayıf Akıl Sağlığı

Amati, depresyon, kaygı veya diğer zihinsel sağlık durumları olsun, beslenmenizin (ve bağırsak sağlığınızın) ruh halinizle bağlantılı olduğunu söylüyor. Ek olarak, yorgunluk veya düşük enerji hissi, zayıf bağırsak sağlığının belirtileri olabilir.

7. Cilt Sorunları

Akne, egzama ve sedef hastalığı gibi cilt rahatsızlıklarının tümü, bağırsak-cilt ekseni nedeniyle bağırsaklarla büyük ölçüde bağlantılıdır. Örneğin, yakın tarihli bir 2022 araştırması, diyet lifi tüketiminin cilt alerjilerini önlemeye ve/veya tedavi etmeye yardımcı olabileceğini buldu.