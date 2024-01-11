Beslenmenizde şekeri azaltmak için 6 ipucu

“Lütfen çayıma daha fazla şeker ekleyin, tatlıyı severim!” Şekerli bir fincan sıcak çay veya ekstra şekerli kahveyi kim sevmez ki? Peki hemen hemen her yemekten sonra gelen o tatlı ikramlara ne dersiniz? Arada bir tatlı tüketimi iyidir ancak aşırı tüketimi alışkanlık haline getirmek sağlığınız için kötü olabilir. Şeker genellikle diyabet ve obezite gibi sağlık sorunlarında başrol oynar. Ancak akıllı davranıp beslenmenizdeki şekeri azaltabilirsiniz.

BESLENMENİZDE ŞEKERİ NASIL AZALTABİLİRSİNİZ?

İşte diyetinizden şekeri kesmek ve daha sağlıklı bir yaşam için çalışmak için bazı etkili ipuçları. Diyabetik olsanız da olmasanız da bu ipuçları işinize yarayabilir!

1. Doğal tatlandırıcıları seçin

Rafine şeker yerine bal veya akçaağaç şurubu gibi doğal tatlandırıcıları tercih edin. Beslenme uzmanı Avni Kaul, "Bu alternatifler yemeklerinize sadece tatlılık katmakla kalmıyor, aynı zamanda eşsiz lezzetler de katıyor" diyor.

2. Baharatların tadını çıkarın

“Yemeklerinizin tatlılığını doğal olarak arttırmak için tarçın, kakule ve hindistan cevizi gibi baharatları kullanın. Bu, bir yandan lezzet patlamasının tadını çıkarırken, bir yandan da eklenen şekeri azaltmanıza olanak tanıyor” diyor uzman.

3. Ev yapımı tatlılar

Tatlılarınızı evde hazırlayın, malzemeler üzerinde kontrol sahibi olun. Daha az şeker kullanan veya daha sağlıklı alternatifler içeren tarifleri deneyin. Bu şekilde tatlılığı beğeninize göre ayarlayabilir ve genel şeker içeriğini kademeli olarak azaltabilirsiniz.

4. Gizli şekerlere karşı dikkatli olun

İşlenmiş ve paketlenmiş gıdalar genellikle gizli şekerler içerir. Etiketleri dikkatlice kontrol edin ve sükroz, glikoz ve fruktoz gibi terimlere dikkat edin. Şeker içeriği üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmak için bütün, taze yiyecekleri tercih edin ve yemekleri sıfırdan pişirin.

5. Şekerli içecekleri sınırlayın

Gazlı içecekler ve şekerli çaylar gibi şekerli içecekleri azaltın. Bunun yerine bitki çaylarını tercih edin veya canlandırıcı, şekersiz bir alternatif için suya meyve ve şifalı bitkiler ekleyin.

6. Verimli alternatifler

Tatlı ihtiyacınızı karşılamak için meyvelerin doğal tatlılığından yararlanın. Taze meyveleri tatlılara ekleyin veya atıştırmalık olarak tadını çıkarın.