Bilimsel olarak kanıtlandı! Beyin küçülüyor: İşte yalnızlığın beyne etkisi!

Türkiye’de Aile ve Yalnızlık Araştırması’na göre 2022’de kadınların yüzde 40’ı, erkeklerin ise yüzde 26’sı kendini yalnız hissediyor. Yalnızlık ise yardım isteyecek birinin bulunmaması ve anlamlı ilişkiler kuramamak olarak kendini gösteriyor.

Campaign to End Loneliness adlı grubun program direktörü Robin Hewings’e göre yalnızlık ve yalnız hissetme trendi, pandemiden sonra artış göstermiş ve artık bir sağlık sorunu haline gelmiş.

TEMAS EKSİKLİĞİ İNSAN BEYNİNİN KÜÇÜLMESİNİ HIZLANDIRIYOR

Japonya’nın Kyushu Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada 65 yaş üstü 9000 kadın ve erkeğin beyinleri incelendi ve bu veriler kurdukları ilişkiler ile karşılaştırıldı. Araştırmanın sonucuna göre en az sosyal temasa sahip insanlar, en küçük beyin hacmine sahip. Araştırmanın sonucuna göre sosyal temas eksikliği, yani yalnızlık, insan beyninin küçülmesini hızlandırıyor.

Kurulan sözlü ve sosyal iletişim kurulduğunda ise, beyindeki sinirler uyarılıyor ve böylece beynin küçülmesi yavaşlıyor.

Yalnızlığın olumsuz etkileri bununla bitmiyor. ABD’de Mayıs ayında bir genel cerrah, yalnızlığın sağlık üzerindeki etkisini günde 15 sigara içmeye benzetmiş.

Araştırmalar sosyal olarak izole olmanın kanser, kalp hastalığı ve bunama riskini arttırarak 60 yaş üstü bir bireyini ömrünü 5 yıla kadar azaltabileceğini söylüyor.

YALNIZLIK VÜCUDA VE SAĞLIĞA NEDEN BU KADAR ZARARLI?

Sebebi vücudumuzun yalnız hissettiğinde tehlikedeymiş gibi davranması. Kalp atışı ve kan basıncının artmasına sebep olan kortizol hormonu, yalnızlık hissedildiğinde serbest kalıyor. Aynı zamanda kolesterol ve kandaki zararlı yağları da arttırabilen bu hormon, kalıcı strese de yol açabiliyor.

Leeds Üniversitesi’nden Profesör Chris Gale’e göre ise artan bu stres kardiyovasküler sisteme de zarar veriyor.2016’da Newcastle Üniversitesi’nin Heart dergisinde yayınladığı araştırma da Gale’in açıklamalarını destekliyor. Bu araştırmaya göre yalnızlık kalp hastalığı ve kalp krizi oranını da yüzde 30 oranında arttırıyor.

Tüm bu sağlık risklerinin önüne geçmek için tek yol ise sosyalleşmek. Stirling Üniversitesi’ndeki psikologlara göre sevdikleri ile vakit geçiren insanlar onlar ile fiziksel temasa geçtiklerinde yalnızlık seviyeleri azalıyor. Fiziksel temas imkanı olmayanlar için ise eski moda görülen ama çok etkili bir yöntem öneriliyor. Millersville Üniversitesi’nin araştırması mektup arkadaşı edinmenin izolasyonla oldukça başarılı bir mücadele yöntemi olduğunu açıklamış.