Bir kardiyoloğa göre kalp sağlığı için yapılması gereken 5 yiyecek takası

Çoğu insan daha sağlıklı yaşamak isterken, sevdiği yiyeceklerden de vazgeçmek oldukça zor olabilir. Biz de Kardiyolog Dr. Beth Abramson'ın kalp sağlığınız için önerdiği yememeniz gereken gıdaları ve onların yerine yiyecebileceğiniz gıda takaslarını paylaştık.

DANA BURGER YERİNE TAVUK

Abramson, canınız bir burger çektiğinde kendi hamburgerini yapmanı ve kırmızı eti kesmenizi tavsiye ediyor.

Amerikan Kalp Derneği, tavuk, balık ve bitkiler gibi diğer protein kaynaklarından daha fazla doymuş yağ içerdiğinden, diyetlerimizde kırmızı et miktarının sınırlandırılmasını tavsiye ediyor. Doymuş yağ, kolesterol seviyelerini yükselterek sizi daha yüksek kalp hastalığı ve inme riskine sokacaktır.

KIZARMIŞ TAVUK YERİNE FIRINLANMIŞ OLMALI

Abramson, yağda kızartılmış tavuk yerine, pişirmeyi tercih ediyor. Araştırmalar, kızarmış yiyecekler yemek ile daha yüksek kardiyovasküler hastalık geliştirme riski arasında bir bağlantı olduğunu göstermektedir.

KIZARMIŞ CİPS YERİNE FIRINLANMIŞ BESİN TERCİH EDİN

Abramson, ister taze meyve ve sebzeler ister pişmiş simit olsun, daha sağlıklı atıştırmalıklar yememizi söylüyor.

Kızarmış patates cipsi gibi doymuş yağ oranı yüksek atıştırmalıkları azaltmalıyız ve ne yediğimizi bilmek için gıda etiketlerini mutlaka okumalıyız.

FRANSIZ TOSTUNDA (YUMURTALI EKMEK) TEREYAĞINI SÜTLE DEĞİŞTİRİN

Abramson, geleneksel olarak çok fazla doymuş yağ içeren tereyağında kızartılan Fransız tostunun bile sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini söyledi. Ekmeğinizi bir yumurta ile yağsız süte batıracaksınız ve sonra da pişireceksiniz. Abramson, yumurtanın sarısını da kesebileceğinizi söylüyor.

DONDURMA YERİNE DONMUŞ YOĞURT

Abramson, sütün özellikle çocuklarda kemikler için iyi olduğunu ancak kolesterol miktarını azaltmak için daha az yağlı süt ürünleri yemeyi tavsiye ediyor.

Bu nedenle, akşam yemeği sonrası ikramı için donmuş yoğurdu dondurmaya tercih ediyor.