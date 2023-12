C vitamini kralı: Kivi... Faydaları nelerdir, ne kadar yenmeli?

Kivi, C ve E vitaminleri, folat, diyet lifi ve diğer besinler açısından son derece zengindir. C vitamini içeriği portakalın beş katı, elmanın 10 katıdır ve 100 gramı yalnızca 60 kaloridir. Gelin bu mucizevi meyvenin faydalarına birlikte göz atalım...

KİVİNİN SAĞLIĞA 6 FAYDASI

İkili diyet lifi: Bu meyve, dışkı hacmini artırmaya ve yumuşatmaya yardımcı olan, bağırsak hareketlerini daha kolay ve hızlı hale getiren iki diyet lifi içerir. Benzersiz bir protein sindirici enzim olan Actinidin, proteinlerin parçalanmasına yardımcı olur ve gastrointestinal hareketliliği teşvik ederek huzursuz bağırsak sendromu semptomlarını etkili bir şekilde iyileştirir.

C Vitamini: Tek bir kivi günlük C vitamini ihtiyacını karşılayabilir, bağışıklık sistemini güçlendirebilir, yorgunlukla mücadele edebilir, demir emilimine yardımcı olabilir ve daha genç görünen bir cilt için kolajen üretimini destekleyebilir. Araştırmalar, kivi gibi taze meyvelerden elde edilen C vitamini açısından zengin bir beslenmenin akciğer fonksiyonunu önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermiştir.

E Vitamini: Kivi meyvesi, C vitamini ile birlikte antioksidan faydalar sağlayan, bağışıklık sistemini güçlendiren ve viral enfeksiyon riskini azaltan E vitamini açısından zengin birkaç meyveden biridir. Ayrıca kan damarlarının genişlemesine yardımcı olur ve kardiyovasküler sağlığı destekler.

K Vitamini: Kemik sağlığına ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olan K vitamini bakımından yüksektir. Japonya'da osteoporozu tedavi etmek için K vitamini takviyeleri reçete edilmektedir. K vitamini ayrıca kanın pıhtılaşmasında, yara iyileşmesine yardımcı olmada ve aşırı kanamayı önlemede rol oynar.

Folat: Orta büyüklükte bir meyve, DNA sentezi, onarımı ve depresyonla mücadele için gerekli olan günlük folat ihtiyacının yüzde 15'inden fazlasını içerir.

Potasyum açısından yüksek ve sodyum açısından düşük: Yüksek potasyum içeriği, yüksek tansiyon ve buna bağlı kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

GÜNDE KAÇ KİVİ YEMELİSİNİZ?

Bu meyve son derece besleyici olsa da, sindirim rahatsızlığını önlemek için ölçülü olmak hayati önem taşır. Araştırmalar günde 2 kivinin besinsel faydalar açısından ideal olduğunu gösteriyor.

KİVİ TÜKETİMİNDE YAPILMAMASI GEREKEN 5 ŞEY