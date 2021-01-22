Çinko Eksikliği Nedir? Çinko Hangi Gıdalarda bulunur?

Çinko insan sağlığı için önemli bir mineral… Peki, çinko eksikliği nedir, çinko hangi besinlerde bulunur? Bu soruları Diyetisyen Gülçin Işık’a sorduk… Işık, vücutta hangi oranda çinko olması gerektiğini ve çinkonun hangi besinlerde bulunduğunu anlatıyor. Işık’ın sözleri şöyle:

ÇİNKO NEDİR?

Saç dökülmesi, deri dökülmesi, tırnaklarda kırılmanın ötesinde bir mineral olan çinkoyu anlattığımda hayran kalacağınızı düşünüyorum.

ÇİNKO EKSİKLİĞİNDE NE OLUR? ÖNEMİ NE?

Vücut sisteminin tam ortasında yer alıp, karbonhidrat, yağ ve protein sentezin mekanizmasında olmasından dolayı aslında vücut sisteminde sadece zayıflamanın ötesinde bağışıklık sisteminin ana merkezini oluşturuyor. Üç yüzden fazla enzime katalizörlük yapmaktadır. Tat ve koku almada etkisinden, ülser ve şeker hastalığına kadar, yaraların geç iyileşmesini engellemeye kadar çok etkilidir.

Bağışıklık sorunlarına sebep olan enflamasyonun kontrolünde önemlidir.

Gıdaların daha iyi parçalanmasını sağlar. Ve sindirim enzimlerinin aktive edilmesinde görevlidir. Gıda alerjilerini önlemeye yardımcıdır.

Düşük çinko seviyeleri depresyonla ilişkilidir. Çünkü mutluluk hormonunun yapılması için çinko gereklidir.

Tat alma duyusunu ve dolayısıyla iştahı kontrol eder. Çinko düşükse tat alma duyusu olumsuz etkilenir.

Çinko hem erkek hem kadın için üreme sisteminde etkilidir. Hormonal sağlığı iyileştirir.

Şizofreni, OKB, DHEB gibi psikiyatrik bozuklukların tedavisinde çinko gereklidir.

Yeterli miktarda çinko uykuyu iyileştirir. Sağlıklı beyin için kritik öneme sahiptir.

Cilt ve saç sağlığı için çok gereklidir.

ÇİNKO İÇEREN GIDALAR: ÇİNKO HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Peki, çinko hangi besinlerde bulunur? İşte çinko içeren gıdalar

İstiridye (16,6 mg),

Kabak çekirdeği (8 mg),

Susam (7,8 mg),

Kaju (6 mg),

Sığır eti (4,59 mg),

Koyun eti (4,5 mg),

Keten tohumu (4 mg),

Yulaf (4 mg),

Yer fıstığı (3,3 mg),

Badem (3,05 mg),

Barbunya (2,79 mg),

Tavuk (1,95 mg),

Nohut (1,52 mg),

Ispanak (0,8 mg)

ÇİNKO’NUN ÖNEMİ NE?

Çinko; yapısal birçok sistemi düzenlenmesinde ciddi anlamda önemlidir. Gençlik sağlayan kolajen sentezinden tutun da, savunma sistemi hücrelerinin silahlarını kuşanmasında olmazsa olmazdır. Eksikliğinde akciğer ve idrar kesesi kanserine yol açtığı yayınlarında mevcut olduğu bir metaldir çinko. Bir sürü farklı değerlendirme şekillerine ve referanslarına rağmen çinkonun erişkinde kesinlikle 100 ün üzerinde olması gerekir.

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