Yeni yılın ilk
gününde uygulayacağınız detoks ile yeni bir yıla daha enerjik
başlayabilirsiniz. İşte Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci'den öneriler ve 1 günlük detoks menüsü;
Geç
yattım geç kalkarım demeyin
Yılbaşı gecesi çok geç
yatmış olabilirsiniz; ama uykusuzlukla mücadele etmek için bütün gününüzü uyuyarak
geçirmeniz doğru değildir. Gün içinde yine çok erken olmasa da geç uyanmamaya
çalışılmalıdır. Sabah kahvaltınızı çok geçe bırakmamak için brunch şeklinde
yapabilirsiniz. Eğer kalkma saatini geciktirdiyseniz ardından güne ara öğün alarak
devam edip, akşam yemeğini erken saatlerde yiyebilirsiniz. Rahat bir mide ile bugün
erkenden uykuya dalmak da uykusuzluk sorununuza çözüm getirecektir.
Sabah
kahvaltısına kuru yemiş ekleyin enerji kazanın
Uykusuzluk için gün
içinde enerji verecek gıdalar tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltısına
eklenebilecek kuru yemişler, 1 tatlı kaşığı kadar tahin ve pekmez ikilisi ve yumurta
yeterlidir. Gün içinde bol su içmek, hareketli olmak, bol meyve ve sebze tüketmek
günü enerjik geçirmenize yardımcı olacaktır.
Alkolün
etkisini su içerek atın
Yılbaşı gecesi fazla
kaçırılan alkolün etkisi 1 Ocak günü on beş bardağa yakın su içilerek atılabilir.
Yine aynı şekilde meyve suları, bitki ve meyve çaylarından faydalanılabilir.
Alkolün etkisini yok etmek için detoks çayı tüketebilirsiniz. Detoks çayı midenin
rahatlamasına ve enerji depolanmasına da yardımcı olur.
Detox çayı
Bir
kabuk tarçın + bir yeşil elmanın kabuğu + bir tutam mate yaprağı ve bir tutam
ıhlamur ile çay ile detoks çayınızı yapılabilirsiniz. Mate yaprağı; vücuttaki
ödemin atılımına, kan şekeri ve kolesterolün düzenlenmesine yardımcı olur. Ihlamur;
yangı ve ağrı gidericidir. Toksik etkenleri uzaklaştırır. Tarçın; kan şekerini
dengeler, gaz ve şişkinliği giderir. İyi huylu kolesterolü yükseltir be antibiyotik
etkisi vardır.
Gününüz
yatarak değil hareketle geçsin
Bedensel yorgunluğunuzu
bütün gün yatarak değil hafif hareketler yaparak atabilirsiniz. Bugünü evde
geçirmek vücudumuzun dinlenmesi açısından faydalıdır. Yoğun alışverişler, sinema
programları ya da yine yorulmanıza neden olacak aşırı hareketli aktivitelerden
uzak durun.
Mide
de dinlenmek istiyor
Bütün bir gece yiyecekleri
sindirmekle uğraşan ve yorulan midenizi ertesi gün hafif yiyecekler tüketerek
mutlu edebilirsiniz. Zeytinyağlılar, çorbalar ve salatalar mideyi dinlendirecek,
bitki çaylarından rezene, anason gaz şikayetlerinize iyi gelecek, melisa ve
papatya çayları vücudun dinlenmesine yardımcı olacaktır.
1 günlük detoks sizi kendinize getirecektir
1 Ocak günü alkolün
etkisinin atılması ve enerjik bir şekilde güne devam edilmesi için
uygulanabilecek olan detox programları önemlidir. Kahvaltıyı hafif geçirdikten
sonra günü bol sıvı gıdalar alarak ve bol su içerek geçirebiliriz. Gece boyunca
yediklerinizin toksik etkisinden kurtulmak için c vitamini almalısınız. Portakal,
mandalina, limon, yeşilbiber, maydanoz, domates tüketebilirsiniz. Domates
vücutta fazla toplanan suyun atılmasına da yardımcı olacaktır. Bunların yanında
muz hem mutluluk hormonu salımına hem de alkolle genişleyen damarların
toparlanmasına yardımcı olacaktır. Gün içinde yulaf ezmesi ve muzu karıştırarak
yapacağınız bir kaselik sütlü karışım bir öğlen öğünü yerine geçebilir ve mide
ve bağırsaklarımızı rahatlatabilir.
Detoks menüsü:
Kahvaltı: 1 yumurta ile yapılmış omlet, 1 dilim
beyaz peynir, 2 adet ceviz içi ve bol yeşillik
Ara: Bir fincan detoks çayı
Öğle: 1 kase kremasız sebze çorbası
(içerisine havuç, kabak, bir küçük patates karıştırılabilir), 2 yemek kaşığı
lor peyniri + 1 çay kaşığı çörek otu karıştırılmış bol yeşillikli mevsim
salatası
Ara: 1 su bardağı tarçınlı süt + saat
17:00 gibi bir fincan detoks çayı
Akşam: 1 kase sebze çorbası ve 4 yemek kaşığı
semizotu ya da enginar salatası
Ara: 1 fincan detox çayı. Gün boyunca bol
su içmeyi de unutmayın.