Yapmanız gereken sadece günlük 250 kalori daha az yemek ve günlük 250 kalorilik egzersiz. Böylece fazla çaba sarf etmeden, yediğiniz yemeklerde değişiklik yaparak, haftalık yarım kilo verebilirsiniz.

1. Gazlı ve şekerli içecekleri hemen kesin! Bir şişede 150-170 kalori bulunur ve ayrıca besleyici de değildir. Bunun yerine bir bardak suyu tercih edin.



2. Yürüyüşe çıkın. Günde 2 kez, 15’er dakikalık yürüyüş size ayda yarım kilo kaybettirir.



3. Cipsden vazgeçemiyorsanız yerine patlamış mısır yiyin. Patlamış mısıra oranla, bir paket cipste 10 misli daha fazla yağ ve de fazladan 60 kalori vardır. Sadece bu değişiklik bile size ayda 250 gr kaybettirir. Hatta patlamış mısırdan da vazgeçebilirseniz 250 gr daha kaybedersiniz.



4. 700 kalorilik standart bir hamburger yerine 400 kalorilik küçük boy hamburgeri tercih edin. Mayonezden de kaçının. Bu seçiminiz bile ayda 250 gr daha az kilo demektir.



5. Bisiklete binin. Televizyon karşısında saatlerce oturmak yerine, kondisyon bisikletine binip pedal çevirmeye başlayın, böylece 200 kalori yakmış olursunuz. Haftada 5 kez sevdiğiniz dizinizin önünde 20 dakikalık pedal çevirerek, ayda yarım kilo verebilirsiniz.



6. Tatlı müsli yerine, tam tahıllı kahvaltılık gevrekler yiyin, hatta tatlandırmak için de içine kuru üzüm ekleyebilirsiniz. Ayrıca yağlı süt yerine, yağsız ve kaymaksız sütü deneyin. (Bu da 70 kalori ve de ayda 250 gr kilo vermek demektir.)



7. Ekmeğinize yağ sürer misiniz? Peki ton balığınıza mayonez? Tam yağlı sütü mü tercih edersiniz? Dondurmanız tam yağlı sütten mi yapılmış? Sadece kullandığınız ürünlerin yağsız olanlarını tercih edin. Böylece ağzınızın tadını bozmadan bir kaşıkta 75 kalori kar etmiş olursunuz. Yağı azaltılmış ve posası artırılmış ürünlere geçmekle ayda 1 kilo verebilirsiniz.



8. Yağda kızarmış tavuk yerine mangalda pişmiş tavuk yiyin. Derisi alınmış, haşlanmış veya pişmiş tavuk her zaman daha iyi bir seçimdir. Böylece ekstra 200 kalori de almamış olursunuz. (Bu da ayda 250 gr’lık kilo kaybı demektir.)



9. Kahveye dikkat! Kremalı moka yerine yağsız tarçınlı cappucino için. Ayda yaklaşık yarım kilo vermiş olursunuz.



10. Her öğünden önce 2 bardak, ara öğünlerden önce 1 bardak su için. Bu sayede iştah kontrolünü sağlar ve yeme hızınızı azaltırsınız ve kilo vermeye başlarsınız. Bu küçük tüyolarla hayatınıza daha sağlıklı devam edebilir ve kilonuzu da dengede tutmuş olursunuz.



* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.



