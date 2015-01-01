SuperSlow Zone egzersizleriyle 20 dakika hayatınızı değiştirecek!





Sağlıklı kalmanın formülünü serin bir ortamda 20 dakikalık egzersizlere sığdıran, özel eğitmenler eşliğinde minimum sürede kasları güçlendirerek ağrılara son verdiren ve fit olmanın en kısa yolu olan SuperSlow Zone hayat enerjinizi arttıracak.Haftada bir veya iki gün ve 20 dakikadan oluşan seansları ile kişiye özel birinci sınıf sağlık (wellness) ve egzersiz merkezi olarak hizmet veren SuperSlow Zone, modern hayatın en büyük sorunu zaman kaybına son vererek sağlığınızın bekçisi oluyor.Her seansta özel eğitmenlerin eşlik ettiği SuperSlow Zone’da, vücudun motoru olan kaslar haftada bir ya da iki gün ve 20 dakikalık yüksek yoğunluklu egzersizleriyle geliştiriliyor ve güçlendiriliyor. Kas güçsüzlüğüne bağlı bel, boyun, kas ağrıları, duruş bozuklukları gibi tüm problemlere minimum sürede son verdiren SuperSlow Zone gelecek günlerinizin en büyük sağlık yatırımı oluyor.12-90 yaş aralığındaki sağlığını korumak isteyen hizmet verebilen, başka hiçbir yerde bulunmayan, özel tasarım makineleriyle SuperSlow Zone, metabolizmayı doğru ve güvenilir bir şekilde hızlandırarak, dinlenirken bile kalori yakmayı sağlayan egzersizleriyle hayatı kolaylaştırıyor. Rehabilitasyon, vücut geliştirme, kilo verme, formda olma ve performans arttırma gibi hayati faydaları minimum sürede kişiye kazandıran SuperSlow Zone, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam planlayan herkese, her seansta uzman eğitmenler eşliğinde çözüm alternatifi oluyor.Alışılagelen 3-4 saat süren spor aktivelerinin aksine, 20 dakikada serin bir ortamda ve terlemeden gerçekleştirilebilen egzersizler, gün ortasında hatta çalışan kişilerin öğle aralarında bile rahatlıkla uygulanarak, zamanı kişiye bırakıyor. Sertifikalı profesyonel bir eğitmenin eşliğinde, minimum sürede maksimum sonuç almayı sağlayan SuperSlow Zone, modern hayatın kurtarıcı sağlık merkezi olarak kendi sağlığını önemseyen herkesi şubelerine bekliyor.