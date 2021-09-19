2021'in en iyi diyetleri, diyet tarifleri ve beslenme programları
2021 yılında uzman diyetisyenlerin Elele için önerdiği diyetler, diyet tarifleri, beslenme programları, kilo vermek isteyenler için önerileri sizler için derledik...
Sağlık uzmanları tarafından önerilen Akdeniz diyeti en çok tercih edilen diyetlerin başında geliyor. Geçtiğimiz yıl sağlıklı ve kolay uygulanabilirliği tarafından American News & World Report tarafından 2020'nin en iyi diyeti seçildi. Diyetisyen Perihan Kılıç'tan bilgi aldık. İşte A'dan Z'ye Akdeniz diyeti ve beslenmesi: >>>>> AKDENİZ DİYETİ
Aralıklı Oruç, Intermittent Fasting ya da kısa ismiyle IF diyetine yakından bakıyoruz. Son zamanlarda yeni bir beslenme trendi olarak karşımıza çıkan; Aralıklı Açlık, Intermittent Fasting ya da IF diyeti isimleriyle anılan Aralıklı Oruç acaba nedir? Aralıklı Oruç yapılır? Faydaları ne? Kimler yapmalı kimler yapmamalı. İşte Elele Arşivi'nden Aralıklı Oruç diyeti ve detayları: >>>>> ARALIKLI ORUÇ (IF DİYETİ)
Hızlı kilo verdirdiği iddialarıyla gündeme diyetlerden biri olan İsveç diyeti de dünyada en fazla merak edilenlerden... Peki İsveç diyeti nedir, nasıl yapılır? İsveç diyeti sırasında yenmemesi gereken besinler neler? En önemlisi İsveç diyeti sağlıklı mı? Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak İsveç Diyeti'nin detaylarını anlatıyor: >>>>>> İSVEÇ DİYETİ
Ekolojik diyet, hem kişiler hem de dünyamız için sağlıklı sürdürülebilir temiz bir beslenme programını ifade etmektedir. Peki, ekolojik diyet nedir, nasıl yapılır? Merak edilen bu soruların yanıtlarını Diyetisyen Hande Seven Avuk veriyor... Karşınızda ekolojik diyet ve ekolojik diyet listeleri... >>>>>> EKOLOJİK DİYET