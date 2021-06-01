Ekolojik diyet nedir, nasıl yapılır? İşte 7 günlük örnek liste

Ekolojik diyet, hem kişiler hem de dünyamız için sağlıklı sürdürülebilir temiz bir beslenme programını ifade etmektedir. Eğer, yaşadığımız topraklara, bitki örtümüze ve hayvanlara iyi bakarsak ancak o zaman insan vücudunu sağlıklı yapabilecek gıdalara ulaşma imkanı sağlayabiliriz. Peki, ekolojik diyet nedir? Ekolojik diyet nasıl uygulanır? Uzman Diyetisyen Hande Seven Avuk ekolojik beslenme ve ekolojik diyetin detaylarını verdiği 7 günlük örnek menü ve tariflerle birlikte anlattı.

Dünyamız için sağlıklı sürdürülebilir yaşam biçiminin önemi büyük. Bu amaçla, sizlere bitkisel ağırlıklı aynı zamanda hayvansal besin ihtiyaçlarımızı da tamamlayabilecek çevre dostu 7 günlük bir örnek beslenme programı planlamak istedim.



Bu program süresince, günlük sıvı ihtiyacınızı yaklaşık 2 litre tüketerek tamamlamayı unutmazken; gereksiz su kullanımını da azaltmayı unutmayalım. Aynı zamanda, yemekleri porsiyonları ölçüsünde tüketip, gıda israfını önleyemeye katkı sağlayın. Yiyecek hazırlama ve pişirme de kullanılan araç-gereçlerin doğaya zarar vermemesi, atıkların ise çevreci dönüşümünü sağlayalım. Bu diyeti uygularken, doğaya verdiğiniz katkı nedeniyle şimdiden teşekkür ederim.

Uzman Diyetisyen

Hande Seven Avuk

@diyetisyenhandeseven

TARİFLER

ISPANAK KÖFTESİ

MALZEMELER

500 gr ayıklanmış ve temizlenmiş ıspanak

1 soğan

6 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri

2 yumurta

2 yemek kaşığı sıvıyağ

1/2 su bardağı tam buğday unu

1 diş sarımsak

İsteğe göre baharat

Aldığı kadar su



HAZIRLANIŞI

Ispanakları yıkayın ve ince ince doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

KABAK ÇORBASI

MALZEMELER

2 kabak

2 soğan

1 domates

1 kırmızı kapya biber

2 yemek kaşığı kinoa

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 avuç nane, maydanoz ve dereotu

Kimyon, karabiber, tuz, pul biber, sarımsak



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri 4 bardağı su ile haşlayıp blender’dan geçirin.

BROKOLİ ÇORBASI

MALZEMELER

1 küçük boy brokoli

1 küçük soğan

Bolca dereotu, maydanoz

1-2 diş sarımsak

1/2 su bardağı süt

1/2 çay kaşığı tuz, karabiber



HAZIRLANIŞI

Süt ve baharatlar hariç tüm malzemeleri suda kaynatıp blender’dan geçirin. Süt ve baharatları ekleyerek servis edin.

KİNOALI NOHUT SALATA

MALZEMELER

2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa

1 çay bardağı haşlanmış nohut

1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon

Yeşillik



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.

PEYNİRLİ KABAK SANDAL

MALZEMELER

1 kabak

4 yemek kaşığı lor peyniri

Dereotu, taze soğan



HAZIRLANIŞI

Kabağı ikiye bölüp içini kaşık yardımıyla temizledikten sonra iç malzemeleri doğrayıp karıştırın ve kabakarların içine pay ederek fırında 15-20 dakika pişirin.

METABOLİZMA HIZLANDIRAN İÇECEK

MALZEMELER

1.5 su bardağı su

1 yemek kaşığı elma sirkesi

1/2 limon suyu

1 tatlı kaşığı chia tohumu



HAZIRLANIŞI

Tüm malzemeleri karıştırıp servis edebilirisiniz.

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN

Sabah

1 fincan şekersiz açık çay veya bitki çayı

1 dilim beyaz peynir

1 ince dilim esmer ekmek

5 zeytin

Bol yeşillik, maydanoz, roka, marul, dereotu



Öğle

1 kase çorba veya 1 dilim esmer ekmek

4 yemek kaşığı körili sebzeli et

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata



Ara

1 porsiyon meyve

2 tam ceviz içi



Akşam

1 tabak zeytinyağlı kereviz yemeği

1 kase yoğurt

1 dilim esmer ekmek

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

2. GÜN

Sabah

1 fincan yeşil çay

1 yumurta ile maydanozlu, dereotlu, lor peynirli omlet

1 dilim esmer ekmek

Salatalık-domates söğüş, bol yeşillik



Öğle

Izgara ya da fırında 200 gr balık

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata



Ara

1 su bardağı kefir, 1 porsiyon meyve ve 1 çay kaşığı tarçın ile yapılmış smoothie



Akşam

Fırınlanmış kabak, patlıcan, biber, brokoli, karnabahar

1 kase yoğurt

3 yemek kaşığı tam buğday makarnası

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

3. GÜN

Sabah

3 yemek kaşığı yulaf ezmeli, 1 tatlı kaşığı keten tohumlu, yarım çay kaşığı tarçınlı, 1 porsiyon meyveli, 1 su bardağı sütlü müsli



Öğle

Peynirli kabak sandal

3 yemek kaşığı bulgur pilavı

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata



Ara

1 bardak metabolizma hızlandıran içecek



Akşam

1 tabak etsiz sebze yemeği

1 kase yoğurt

1 dilim esmer ekmek

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

4. GÜN

Sabah

1 fincan açık şekersiz çay veya yeşil çay

2 yemek kaşığı lor peyniri içine 1 tatlı kaşığı çörek otu

Dereotu, maydanoz

1 dilim ananas

4 tam ceviz



Öğle

Kinoalı nohut salata



Ara

1 bardak fesleğenli kefir

8 çiğ badem



Akşam

Sınırsız brokoli çorbası

5. GÜN

Sabah

1 fincan bitki çayı

2 diyet krakerle yapılmış peynirli, yeşillikli sandviç

4 zeytin



Öğle

150 gr hindi tandır

1 kase pancarlı yoğurt salatası

1 dilim esmer ekmek



Ara

1 porsiyon meyve

1 yemek kaşığı çiğ kabak çekirdeği



Akşam

Sınırsız Kabak çorbası

6. GÜN

Sabah

1 fincan yeşil çay

2 yemek kaşığı yulaflı, 2 yemek kaşığı lor peynirli, 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı 1 yumurtalı omlet

Bol yeşillik, domates, biber



Öğle

90 gr ton balıklı salata



Ara

1 fincan kahve

2 tahinli hurma



Akşam

3-4 ıspanak köftesi

1 kase pul biberli yoğurt

1 dilim esmer ekmek

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

7. GÜN

Sabah

1 haşlanmış yumurta

1 dilim beyaz peynir

1/4 dilim avokado

1 dilim esmer ekmek

Bol yeşillik, biber, salatalık, domates



Öğle

3 yemek kaşığı bulgurlu, 3 yemek kaşğı yeşil mercimekli bol salata

1 bardak ayran



Ara

1/2 nar

2 tam ceviz



Akşam

1 tabak zeytinyağlı, bulgurlu pırasa

1 kase yoğurt

1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata