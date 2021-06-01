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Ekolojik diyet nedir, nasıl yapılır? İşte 7 günlük örnek liste

Merak edilen diyetler arasında ekolojik diyet de var... Peki, ekolojik diyet nedir, nasıl yapılır? Merak edilen bu soruların yanıtlarını Diyetisyen Hande Seven Avuk veriyor... Karşınızda ekolojik diyet ve ekolojik diyet listeleri...

Ekolojik diyet, hem kişiler hem de dünyamız için sağlıklı sürdürülebilir temiz bir beslenme programını ifade etmektedir. Eğer, yaşadığımız topraklara, bitki örtümüze ve hayvanlara iyi bakarsak ancak o zaman insan vücudunu sağlıklı yapabilecek gıdalara ulaşma imkanı sağlayabiliriz. Peki, ekolojik diyet nedir? Ekolojik diyet nasıl uygulanır? Uzman Diyetisyen Hande Seven Avuk ekolojik beslenme ve ekolojik diyetin detaylarını verdiği 7 günlük örnek menü ve tariflerle birlikte anlattı.

Dünyamız için sağlıklı sürdürülebilir yaşam biçiminin önemi büyük. Bu amaçla, sizlere bitkisel ağırlıklı aynı zamanda hayvansal besin ihtiyaçlarımızı da tamamlayabilecek çevre dostu 7 günlük bir örnek beslenme programı planlamak istedim.


Bu program süresince, günlük sıvı ihtiyacınızı yaklaşık 2 litre tüketerek tamamlamayı unutmazken; gereksiz su kullanımını da azaltmayı unutmayalım. Aynı zamanda, yemekleri porsiyonları ölçüsünde tüketip, gıda israfını önleyemeye katkı sağlayın. Yiyecek hazırlama ve pişirme de kullanılan araç-gereçlerin doğaya zarar vermemesi, atıkların ise çevreci dönüşümünü sağlayalım. Bu diyeti uygularken, doğaya verdiğiniz katkı nedeniyle şimdiden teşekkür ederim.

Uzman Diyetisyen
Hande Seven Avuk
@diyetisyenhandeseven

TARİFLER

ISPANAK KÖFTESİ

MALZEMELER

  • 500 gr ayıklanmış ve temizlenmiş ıspanak
  • 1 soğan
  • 6 yemek kaşığı tuzsuz lor peyniri
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1/2 su bardağı tam buğday unu
  • 1 diş sarımsak
  • İsteğe göre baharat
  • Aldığı kadar su

    HAZIRLANIŞI
  • Ispanakları yıkayın ve ince ince doğrayın. Tüm malzemeleri karıştırın. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20-25 dakika pişirin.

 

KABAK ÇORBASI

MALZEMELER

  • 2 kabak
  • 2 soğan
  • 1 domates
  • 1 kırmızı kapya biber
  • 2 yemek kaşığı kinoa
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 avuç nane, maydanoz ve dereotu
  • Kimyon, karabiber, tuz, pul biber, sarımsak

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri 4 bardağı su ile haşlayıp blender’dan geçirin.

 

BROKOLİ ÇORBASI

MALZEMELER

  • 1 küçük boy brokoli
  • 1 küçük soğan
  • Bolca dereotu, maydanoz
  • 1-2 diş sarımsak
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1/2 çay kaşığı tuz, karabiber

    HAZIRLANIŞI
  • Süt ve baharatlar hariç tüm malzemeleri suda kaynatıp blender’dan geçirin. Süt ve baharatları ekleyerek servis edin.

 

KİNOALI NOHUT SALATA

MALZEMELER

  • 2 yemek kaşığı haşlanmış kinoa
  • 1 çay bardağı haşlanmış nohut
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, limon
  • Yeşillik

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri doğrayıp karıştırın.

 

PEYNİRLİ KABAK SANDAL

MALZEMELER

  • 1 kabak
  • 4 yemek kaşığı lor peyniri
  • Dereotu, taze soğan

    HAZIRLANIŞI
  • Kabağı ikiye bölüp içini kaşık yardımıyla temizledikten sonra iç malzemeleri doğrayıp karıştırın ve kabakarların içine pay ederek fırında 15-20 dakika pişirin.

 

METABOLİZMA HIZLANDIRAN İÇECEK

MALZEMELER

  • 1.5 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 1/2 limon suyu
  • 1 tatlı kaşığı chia tohumu

    HAZIRLANIŞI
  • Tüm malzemeleri karıştırıp servis edebilirisiniz.

 

7 GÜNLÜK ÖRNEK LİSTE

1. GÜN
Sabah

  • 1 fincan şekersiz açık çay veya bitki çayı
  • 1 dilim beyaz peynir
  • 1 ince dilim esmer ekmek
  • 5 zeytin
  • Bol yeşillik, maydanoz, roka, marul, dereotu

    Öğle
  • 1 kase çorba veya 1 dilim esmer ekmek
  • 4 yemek kaşığı körili sebzeli et
  • 1 kase yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

    Ara
  • 1 porsiyon meyve
  • 2 tam ceviz içi

    Akşam
  • 1 tabak zeytinyağlı kereviz yemeği
  • 1 kase yoğurt
  • 1 dilim esmer ekmek
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

 

2. GÜN
Sabah

  • 1 fincan yeşil çay
  • 1 yumurta ile maydanozlu, dereotlu, lor peynirli omlet
  • 1 dilim esmer ekmek
  • Salatalık-domates söğüş, bol yeşillik

    Öğle
  • Izgara ya da fırında 200 gr balık
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

    Ara
  • 1 su bardağı kefir, 1 porsiyon meyve ve 1 çay kaşığı tarçın ile yapılmış smoothie

    Akşam
  • Fırınlanmış kabak, patlıcan, biber, brokoli, karnabahar
  • 1 kase yoğurt
  • 3 yemek kaşığı tam buğday makarnası
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

 

3. GÜN
Sabah

  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmeli, 1 tatlı kaşığı keten tohumlu, yarım çay kaşığı tarçınlı, 1 porsiyon meyveli, 1 su bardağı sütlü müsli

    Öğle
  • Peynirli kabak sandal
  • 3 yemek kaşığı bulgur pilavı
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

    Ara
  • 1 bardak metabolizma hızlandıran içecek

    Akşam
  • 1 tabak etsiz sebze yemeği
  • 1 kase yoğurt
  • 1 dilim esmer ekmek
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

 

4. GÜN
Sabah

  • 1 fincan açık şekersiz çay veya yeşil çay
  • 2 yemek kaşığı lor peyniri içine 1 tatlı kaşığı çörek otu
  • Dereotu, maydanoz
  • 1 dilim ananas
  • 4 tam ceviz

    Öğle
  • Kinoalı nohut salata

    Ara
  • 1 bardak fesleğenli kefir
  • 8 çiğ badem

    Akşam
  • Sınırsız brokoli çorbası

 

5. GÜN
Sabah

  • 1 fincan bitki çayı
  • 2 diyet krakerle yapılmış peynirli, yeşillikli sandviç
  • 4 zeytin

    Öğle
  • 150 gr hindi tandır
  • 1 kase pancarlı yoğurt salatası
  • 1 dilim esmer ekmek

    Ara
  • 1 porsiyon meyve
  • 1 yemek kaşığı çiğ kabak çekirdeği

    Akşam
  • Sınırsız Kabak çorbası

 

6. GÜN
Sabah

  • 1 fincan yeşil çay
  • 2 yemek kaşığı yulaflı, 2 yemek kaşığı lor peynirli, 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı 1 yumurtalı omlet
  • Bol yeşillik, domates, biber

    Öğle
  • 90 gr ton balıklı salata

    Ara
  • 1 fincan kahve
  • 2 tahinli hurma

    Akşam
  • 3-4 ıspanak köftesi
  • 1 kase pul biberli yoğurt
  • 1 dilim esmer ekmek
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

 

7. GÜN
Sabah

  • 1 haşlanmış yumurta
  • 1 dilim beyaz peynir
  • 1/4 dilim avokado
  • 1 dilim esmer ekmek
  • Bol yeşillik, biber, salatalık, domates

    Öğle
  • 3 yemek kaşığı bulgurlu, 3 yemek kaşğı yeşil mercimekli bol salata
  • 1 bardak ayran

    Ara
  • 1/2 nar
  • 2 tam ceviz

    Akşam
  • 1 tabak zeytinyağlı, bulgurlu pırasa
  • 1 kase yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağlı, limonlu, sirkeli, tuzsuz salata

 

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