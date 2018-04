21 Way Pilates Nişantaşı'nda

Ankara'da 2011 yılından beri hizmet veren ve Ankara, Çeşme, İzmir'de toplam dört şubesi olan 21 Way Pilates, markanın yaratıcısı ve pilates eğitmeni Koray Yağmur yönetiminde ve Ebru Özcan koordinatörlüğünde Nişantaşı'nda hizmet vermeye başladı.

Marka yaratıcısı Koray Yağmur, fitness sistemleri bazında yedi ürün ve ekipman master trainerlığı ile Türkiye'nin en fazla masterlığı bulunan uluslarası anterenörü ünvanını elinde tutuyor. On kişilik uzman kadro ile hizmet veren 21 Way Pilates bünyesinde Reformer, Cadillac, Chair, Ladder Barrel ve Spine Corrector gibi gelişmiş aletler bulunuyor. 21 Way Pilates üyeleri randevu ile aletli pilates, personal coaching, beslenme ve sağlıklı yaşam rehberliğinden yararlanabilecekleri gibi, hafta içi Koray Hoca eşliğinde Maçka Parkı'nda koşu etkinliğine de ücretsiz olarak katılabiliyorlar.

Adres: Teşvikiye caddesi 95/ 9 2. Kat Şişli/İstanbul

Tel: 0 212 258 22 21