50 kalori kaybetmenin 50 yolu

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Aç kalmadan, sevdiğiniz tatların hasretini çekmeden, küçük önlemlerle her gün 50 kalori daha az alabilirsiniz!

1. Sabah kahvaltısında protein ağırlıklı gıdalar tüketerek daha uzun süre tok kalın.

2. Doktorunuz aksini belirtmiyorsa her gün balık yağı içerek metabolizmanızı hızlandırın.

3. Yavaş yavaş yemek yiyin ve beyninize tokluk sinyali vermesi için 20 dakika tanıyın.

4. Ana yemeklere çorba ile başlayarak tüm yemek boyunca yüzde 20 daha az kalori alın.

5. Bilgisayar veya televizyon önünde beslenme alışkanlığından vazgecin.

6. Kahvaltıda iki yumurtalı omletinizi hazırlarken yumurtalardan birinin yerine iki yumurta beyazı kullanarak kaloriyi düşürün.

7. Tam yağlı yoğurt yerine yarım yağlısını tercih edin.

8. Somon balığını füme değil, ızgara veya fırınlanmış olarak tüketin. Lezzetli olmayacağından korkuyorsanız pişirirken baharat ekleyin.

9. Sabah kahvaltısında yulafınızı bal yerine muzla tatlandırın; daha az kalori ve daha fazla lif alın.

10. İkisinden birini seçmeniz gerekiyorsa havuçlu yerine muzlu keki tercih edin.

11. Çikolatakolik iseniz sütlü değil, bitter çikolata yiyin.

12. Kakaolu yerine vanilyalı dondurmayı seçin.

13. İkram edilen pastanın üzerindeki kremayı yemeyin, dayanamayıp aldığınız abur cuburun yarısını bir arkadaşınızla paylaşın.

14. Ögle yemeğinde salatanızdan ve sandviçinizden yağı çıkarın.

15. Pizza, makarna ya da salatanızı kaşar veya tulum yerine beyaz peynirle süsleyin.

16. Fırınlanmış patatesi kaşar peyniri yerine daha sağlıklı bir seçenek olan yoğurtla tatlandırın.

17. Sandviç yapacaksanız ekmek yerine, içine daha fazla sağlıklı malzeme koyabileceğiniz, daha hafif bir seçenek olan lavaşı tercih edin.

18. Orta boy bir patates yerine pirinç lapası tüketin.

19. Akşam yemeğinde eti yağsız ve ızgara olarak pişirin. Ketçap ve hardal eklemek yerine mevsim yeşillikleri ile süsleyin.

20. Tavuğa yağ ve sos eklememek için fırında pişirmeyi tercih edin.

21. Metabolizma hızınızı artırmak için yem eklerinize acı baharatlar ekleyin.

22. Tam yağlı sütle hazırlanmış bir latte yerine yarım yağlı sütten yapılmış cappucino için.

23. Beyaz şarap yerine; votka, soda ve limon üçlüsünü tercih edin.

24. Portakal suyu içecekseniz bardağın yarısına maden suyu ekleyerek şeker oranını azaltın.

25. Tatlı atıştırmalıklar yerine yağsız patlamış mısır yiyerek hem şeker tüketmemiş olursunuz hem de daha uzun süre tok hissedersiniz.

26. Şeker oranı yüksek meyveler yerine elma gibi daha az şekerlileri tercih edin.

27. Şekerleme yerine dondurulmuş vişne yiyin.

28. Kavrulmuş tuzlu badem yerine çiğ badem tüketin.



