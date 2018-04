Şişkinlik, ödem ve toksinler… Uzun bir yaz mevsiminin ardından vücudunuzun tüm bunlardan arınmaya ve tekrar kendine gelmeye ihtiyacı var. Doğru beslenme teknikleri ve su tüketimine dikkat ederek hepsinden kurtulmanız mümkün!

Yazı: Elif Gürsoy / Formsante



“Suyun yerini başka hiçbir sıvı alamaz. Suyun yerine başka bir şey koymuyoruz. Günde 2,5 litre su mutlaka tüketilmeli. Bunun dışında günde iki-üç bardak ayran tercih edilebilir ancak su ya da soda oranının normalden biraz fazla olması daha yararlı. Bol sulu ayran, vücuttaki sodyum, potasyum ve mineral dengesini kurarak tansiyon düşüklüklerini de önlüyor. Böbrek ve bağırsakları çalıştırarak ihtiyacımız olan toksin atımına yardımcı oluyor.”



Sıcak yaz günlerini canınızın her istediğini yiyip içerek geçirdiniz. Bütün bir kış boyunca dikkat ettiğiniz diyet programınız bir anda bozuldu ve toparlayamadınız… Paniğe gerek yok. Vücudunuzdaki tüm toksinlerden arınarak sağlıklı ve kalıcı şekilde kilo vermenin yolunu Uzm. Dyt. Nesrin Eriş açıklıyor.



YAZ BOYUNCA ÇOK SAĞLIKLI BESLENMEDİĞİMİZ ZAMANLAR OLDU. SEZON BİTERKEN DURUMUN ÜSTESİNDEN NASIL GELİNEBİLİR

Havanın ısınmasıyla vücudun ihtiyacı da değişiyor tabii. Buna bağlı olarak metabolizma hızında da bir yavaşlama görülüyor. Yaz sezonunda beslenme alışkanlıkları başkalaşım gösteriyor. Akşam gezmeleri, alkol ve abur cubur tüketimi fazlalaşıyor. Tüm bunların yarattığı olumsuz etkilere karşı gelmek için kişisel olarak yarattığımız beslenme programlarının dışında detoks programları uygulanabilir. Bununla birlikte su tüketimine ekstra özen gösterilebilir. Aynı zamanda bir süredir danışanlarıma uyguladığım detoks etkisi yaratan bağırsak diyeti var. Üç gün boyunca glüten ve laktozu listeden çıkararak bağırsaklara girebilecek zararlı mikroorganizmaların atımını sağlayacak bir beslenme programı uyguluyorum. Akşamları et tüketimi olmadan, meyveyi de en geç 17.00’de tüketecek şekilde bir yol izleniyor. Bu diyet ayda üç-dört gün yapılabilir. Hem sağlıklı bir kilo kaybı hem de organların en sağlıklı şekilde temizlenip arınması sağlanıyor.



BESLENME RİTÜELİNDE NASIL BİR YOL İZLENMELİ?

Besin tüketim miktarları kişinin yaş, cinsiyet, kilo, yağ ve kas oranı ile sosyal hayatı ve öğün düzenine göre belirlenmeli. Kişinin sağlık durumunu da göz önünde bulundurarak özel bir liste yapılmalı. Bu listede en çok dikkat ettiğimiz nokta ise beş grup besini içermesi. Ekmek, et, süt, yoğurt, sebze-meyve gibi tüm yararlı besinleri kapsayacak bir program oluşturmalı. Ama kişi vejetaryense, birtakım değişiklikler uygulanabilir. Proteini peynirden, yumurtadan, soyadan ya da kurubaklagillerden alması sağlanmalı… Süt içmek istemeyen biri yoğurt, kefir tüketebilir.



YILIN BU ZAMANLARINDA GENELDE İNSANLAR KİLO VEREMEMEKTEN ŞİKAYETÇİ. BUNUN NEDENİ NEDİR?

Kışın durağan ve daha düzenli bir hayat var. Genel olarak iş ve ev arasında mekik dokunuyor. Ama yaz mevsiminde durum böyle değil. Her an her yere gidebilirsiniz. Haydi çıkalım sahilde yürüyelim, yürürken de dondurma yiyelim, şurada da şu varmış ondan da alalım ya da her şey dahil tatile gidelim derken sistem şaşıyor. Sistem değişince beslenme alışkanlıkları da değişiyor. Bunun üzerine bir de aktivite dengede tutulamayınca kilo alımı daha kolay oluyor.



SICAK, SU KAYBI YA DA İŞLENMİŞ GIDALAR TÜKETİLDİĞİNDE VÜCUTTA ŞİŞKİNLİK OLUŞUYOR. BUNUN SEBEBİ NE?

Sıcak hava metabolizmayı yavaşlatıcı bir etkiye sahip olduğu için böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında aksamalara neden oluyor. Bunun sonucunda vücut su tutuyor. Tuz tüketimine dikkat etmek, aşırıya kaçmamak, su tüketimini artırmak, uyku saatlerine dikkat etmek ödemi büyük ölçüde minimal seviyeye indirecek faktörler arasında. Ayrıca vücutta isteseniz de istemeseniz de bir sıvı kaybı oluyor. İdrar, ter ve nefes yoluyla gidiyor. Kaybedilen bu sıvıyı yerine koymadığınız takdirde şişkinlik artıyor. Metabolizmanın ve organların aktivitesini gerçekleştirebilmesi için suya çok ihtiyacı var.