9 egzersizle zayıflayın

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Spor Eğitmeni Murat Bür'den egzersizlerle zayıflama yöntemi...

Eğer sadece 1-2 kilo fazlanız varsa ya da forma girmek ve sürekli formda kalmak istiyorsanız, gündelik hayatınıza sokacağınız basit egzersiz hareketleri sizin bütün gün zinde olmanıza, enerjinizi yükseltmenize ve kendinizi çok daha iyi hissetmenize yardımcı olacak. Önerdiğim hareketler parkta ya da evinizde rahatlıkla uygulayabileceğiniz hareketler; tabii yapmadan önce ısınmayı ihmal etmeyin. Küçük bir not, vücut tipinize göre farklı egzersizler yapmanız gerekebilir, bunun için de internet siteme bakabilirsiniz.



