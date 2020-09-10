Uzun yıllardır kilolarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Adele, sirtuin (sirtfood) diyeti ile 22 kilo verdi. Her zaman fazla kilolarını örtmek için kapalı ve uzun kıyafetler giyen şarkıcıyı şimdi mini etekli haliyle görenler tanımakta zorluk çekiyor. Peki, sirtüin diyeti nedir? Nasıl yapılır? Sirtüin içeren gıdalar nelerdir?

Uzun yıllardır kilolarıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı ve söz yazarı Adele, sirtuin (sirtfood) diyeti ile 22 kilo verdi. Her zaman fazla kilolarını örtmek için kapalı ve uzun kıyafetler giyen şarkıcıyı şimdi mini etekli haliyle görenler tanımakta zorluk çekiyor.



Diyet aslında adını bir protein sınıfı olarak bilinen sirtuin proteinlerden alıyor. Hücrelerimizin genel sağlığını koruma konusunda çok etkili olan sirtuinler, özel bir beslenme programı ile desteklenirse sağlıklı bir şekilde zayıflamaya da etkili oluyor.





ELBETTE BOL HAREKET!

31 yaşındaki İngiliz şarkıcı bu diyetin yanı sıra tabii ki çok hareket ettiğinin de altını çiziyor. Artık sesiyle birlikte fiziğiyle de büyüleyen Adele, fitness antrenörü Dalton Wong ile birlikte egzersiz ve pilates yaptığını söylüyor. Adele'nin bu diyetle zayıfladığını açıklamasının ardından Sirtuin diyeti çok merak edilir oldu.



İşte Sirtuin diyetinin püf noktaları:

Bazı diyet uzmanlarına göre, sirtuin proteinleri yağ yakımına neden olurken, aynı zamanda kas yapımına da neden oluyor ve sağlıklı bir şekilde zayıflamayı sağlıyor.

Yine bazı bilim adamlarına göre bu proteinler aynı zamanda hücre yenileyici özelliğe sahipler ve uzun yaşamanın sırrı da bunlarda gizli. İngiliz iki diyet uzmanı Glen Matten ve Aidan Goggins, 2016 yılında piyasaya çıkan "The Sirtfood Diet" adlı kitaplarında da bu durumu özellikle belirttiler.

Bu diyette sadece makul miktarlarda sirtuin zengini gıdalarla beslenmek gerekiyor. Bu ürünleri bulmakta çok zor değil.

BOL SİRTÜİN İÇEREN GIDALAR

Karabuğday, ceviz, maydanoz, sarımsak, soya, zerdeçal, kereviz, roka, yeşil lahana, gebre otu, kırmızı soğan, zeytinyağı, kırmızı biber, zencefil, avokado, brokoli, karides, yaban mersini, çilek, siyah çikolata, yeşil çay, siyah çay ve kırmızı şarap.



Karides dışında hayvansal ürünler Sirtuin diyetinin dışında tutuluyor. Tabii ki bu da vejeteryan ve vegan kişilerin işine geliyor ancak et severleri diyetten pek memnun etmiyor.

DİYET NASIL YAPILIYOR?

Sirtuin diyeti ile iki haftada 3 kilo vermek hedefleniyor. Beslenme programına göre, ilk üç gün oldukça sıkı ve sadece en fazla günde bin kalori alınabiliyor ve diğer günler ise kiloya göre bin 500 kaloriye izin var.



Tipik bir öğle yemeği ise bu diyette şöyle tanımlanıyor:

KARNABAHAR-BROKOLİ-DARI VE KARİDES

Bir porsiyona ekleyeceğiniz ürünler:

3 Jumbo karides

150 gram bulgur ya da kuskus

100 gram brokoli

100 gram karnabahar

2 yemek kaşığı soğuk içimlik zeytinyağı

60 mililitre sebze suyu

100 mililitre su

3 gebre otu (kapari)

tuz, kırmızı biber, kekik

Kuskusu haşlayın ve kekikleyin. Daha sonra brokoli, karnabahar ve ürünlerin saplarını küçük parçalara bölün. Bu sebzeleri çok az zeytinyağı ile tavada kızartın.

Üzerine sebze suyu ve gebre otunu ekleyin. Son olarak onları haşladığınız karides, tuz ve biber ile karıştırıp, kızartın. Daha sonra hepsini birlikte servis edin.

SİRTÜİN DİYETİ NE KADAR ETKİLİ?

Tabii ki bu diyetle kilo vermek isteyip istemeyeceğin sana bağlı. Ancak sonuçta günlük alman gereken kalori 2 bin ve 2 bin 500 kalori arasında ve bunun dışına çıkmaman lazım. Ancak daha hızlı kilo vermek istiyorsan tabii ki bu senin ellerinde. Çünkü bu diyet kilo vermenin dışında sağlıklı bir şekilde beslenmeyi de sağlıyor.







Aynı zamanda bu diyetin sürekli uygulanması durumunda, "Yoyo etkisi" olarak bilinen ve tekrar kilo almaya neden olan durumunda önüne geçtiği söyleniyor. Çünkü eskisi gibi beslenmeye başladığında her diyette olduğu gibi tabii ki kilo alımına neden oluyor.

Doktorunuza danışın!

Sirtüin diyetinin temel olarak bitki bazlı proteinlerle vücudunuzdaki sirtüin oranında artış sağlayarak zayıflamanızı sağladığının altını çiziyoruz. Aşırı yükselmiş sirtuin seviyesi sizin için risk teşkil edebilir ve bu da kan basıncında yükselme, metabolizmada bozukluk ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi durumlara yol açabilir. Bu nedenle de eğer kronik bir rahatsızlığınız bulunuyorsa, doktorunuza danışmanı öneriyoruz.

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