Akşam mesaisi kiloya dönüşmesin!

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Geç saatlere kadar çalışıyorsanız Şeyda Coşkun'un önerilerini dikkate alın!

Aslında en büyük sınavımız akşam geç saatlerde yemek yemek. Çok çalışıyoruz ve yemek yemeye vakit bulamıyoruz, gün boyu çalıştığımızdan dolayı akşam “Ah evet güzel bir öğünü hak ettim” diyoruz ve normal durumda yemeyeceğimiz kadar çok yiyoruz. Aslında bunun nedeni sabah ve öğlen öğünlerini atlamış olmamızdan kaynaklanıyor.

Eğer gün içinde öğünleri atladıysanız ve gece yemek yemek zorundaysanız, protein tüketmeyi tercih edin. Öğlen protein artı sebze yersek akşam öğününde de geç de olsa protein yediğimizde ertesi gün bizi zorlamaz. Çünkü geç saatte karbonhidrat yediğimizde yakmak zorundayız. Maalesef karbonhidratı yakmadan yatarsak vücut biriktirir. O yüzden akşam geç yemek zorundaysanız bile protein tüketmeyi tercih edin. Karbonhidrat öğünlerinizi gündüze alın. Geç saatte yapılan atıştırmalar da yine protein bazlı olsun.