Her yıl bir yiyecek ya da diyet ortalığı kasıp kavuruyor, şimdi sıra alkali beslenmede! Alkali diyeti nedir, nasıl yapılır merak ediyorsanız ve alkali diyet listesinde neler olup neler olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu yazıyı kaçırmayın!
Yazı: Sinem Gürleyük
Her sene gündemimize yeni bir diyet ya da yaşam tarzı oturuyor. Kilo vermek ve daha sağlıklı bir ömür geçirmek için her yolu deneyen biz kadınların uğraşları hiç bitmiyor.Yeni merakımız ‘Alkali Diyeti'ni mercek altına aldık.
Alkali nedir?
Kısaca; asitli olma ya da olmama durumu diyebiliriz. Yani bir şeyin alkali olması; asidik olmadığı anlamına geliyor. Sayılarla ifade etmek gerekirse; pH derecesi 1-7 arasındaki sıvılar asit; pH, 7-14 arasındakiler alkalidir. Vücudumuzda tuttuğumuz sıvılar yüksek oranda alkali; ter ve idrar gibi vücuttan attıklarımızsa asidik. Buradan da anlıyoruz ki, vücut asidi üzerinden atmak istiyor. Alkali beslenme de işte bunun için gerekiyor.
“Sadece et yiyerek beş kilo verdim”, “Kahvaltıda kiraz sapı çayı içerek kilo veriyorum”, “Sağlığımı altın çileğe borçluyum...” Her yıl bir yiyecek ya da diyet ortalığı kasıp kavuruyor. Ünlüler, iş kadınları, sporcular, yazarlar herkes bir bir akımların takipçisi haline geliyor. Bu sene de alkali gündemimizde. Yurt dışında çok daha yaygın olan alkali yaşamla ilgili kitaplar ülkemizde de çoğalmaya başladı. Ünlülerin de alkali diyet programlarına ilgi duymasıyla birlikte hemen hemen her yerde alkali diyet programları konuşuluyor artık. Biz de merak ettik uzmanların kapısını çaldık. Nedir, ne değildir sizin için öğrendik. Öncelikle bilmeniz gereken şey şu; bu diyetin amacı sadece kilo verdirmek değil. Asıl hedefi bireyi sağlıklı bir bedene ve ideal kiloya ulaştırmak. Bunu da vücudun alkali ve asidini dengede tutarak yapıyor. ‘Alkali Yaşam Alkali Mutfak’ kitabının yazarı Beslenme Uzmanı Miyase Bülbül, alkali yaşamın aslında sadece bir diyet değil, vücudun doğal dengesine ve anatomisine uygun olarak beslenmek ve yaşamak olduğunu belirtiyor. ‘Alkali Diyet’ kitabının yazarı Dr. Ayşegül Çoruhlu da; mesela sigara içmenin hücrelerin ideal alkali ortamını bozması sonucu vücudu asitlendirdiğini, aynı şeyin sağlıksız dediğimiz (fast food, şekerli ve asitli) yiyecekler için de geçerli olduğunu söylüyor. Dolayısıyla vücut sağlığı için sadece doğru alkali yiyecekleri seçmenin yetersiz kalacağını, iyi nefes almanın, temiz havanın, iyi uykunun, hafif egzersizlerin alkali olmak için gerekli olduğunun altını çiziyor. Kısaca bu yaşam biçimi ağırlıklı olarak alkali yiyecekler tüketerek ve iyi bir yaşam sürerek vücudun pH değerini dengede tutmayı amaçlıyor. Çünkü aslında hastalıkların pek çoğunun altında vücudun asitlenmesi yatıyor. Alkali de pH dengesini koruyarak vücudun asitlenmesine engel oluyor. Vücudunuzun alkali olup olmadığını anlamanın aslında çok basit bir yolu var. İdrarınızın rengi bu durumun çözümü! Sabahları rengine bakarak, asit yükünüzü anlayabilirsiniz. Açık sarı ve kokusuzsa alkali, orta sarı ve az kokuluysa az asitli, çok koyu ve ağır kokuluysa aşırı asitli demektir!