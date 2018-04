Alkali Diyeti ile Asitten Arının

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Her yıl bir yiyecek ya da diyet ortalığı kasıp kavuruyor, şimdi sıra alkali beslenmede! Alkali diyeti nedir, nasıl yapılır merak ediyorsanız ve alkali diyet listesinde neler olup neler olmadığını öğrenmek istiyorsanız bu yazıyı kaçırmayın!