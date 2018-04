Alkali diyetle zayıflayın!

Beslenme Koçu ve Alkali Şefi Miyase Bülbül'den alkali diyet önerisi...

Alkali diyetin ana ilkesi, günlük beslenme planında yüzde 75-80 alkali yani taze meyve ve sebze (yeşil sebze, lifli sebze, kırmızı renkli sebze), kavrulmamış çiğ kuruyemiş, çekirdekler, filizlendirilmiş, köklendirilmiş gıdalar ile yüzde 20-25 asidik gıdalar yani pişirilmiş hayvansal protein, deniz ürünleri, tam tahıllar, baklagiller ve nişastalı gıdalar ve bunun gibi besinlere yer vermektir. Alkali ve asidik yiyeceklerin asit-alkali tablolarından seçilmesi mümkün. Bu seçimde yüzde 70-75’lik alkali besin tüketimi için yüksek alkali ve orta alkali yiyeceklere ağırlık verirken, hafif alkali besinleri normal düzeyde tutmak, yüzde 20’lik kısım için ise hafif asidik besinleri öncelikle tercih edip orta ve yüksek asidik besinleri çok az seviyede tutmak veya beslenme listesinden çıkarmak gerekir.



Alkali beslenmenin temel kuralları

• Nişastalı besinler yerlerini soğan, sarımsak ile az suda, kısık ateşte, kısa süre pişirilmiş alkali kök sebzelere (pancar, turp, kereviz, şalgam) ve tatlı patatese, balkabağına bırakır. Zeytinyağı sosu bu sebzelere ocaktan aldıktan sonra eklenir.

• Tatlıların yerini alkali meyveler (şeftali, kavun, greyfurt, limon, kırmızıbiber, domates, elma) alır. Günlük meyve tüketimi 2-3 porsiyonla kısıtlıdır (küçük bir elma ya da şeftali, küçük bir armut, küçük bir portakal ya da mandalina, 2 erik ya da 2 adet taze incir vb).

• Alkali mönülerin ana proteinlerini alkali kuruyemişler ve keten tohumu, susam, kabak çekirdeği, badem, kestane çekirdekler oluşturuyor. Bu besinler aynı zamanda yüksek yağ oranı içerdiği için mutlaka bir gece temiz ya da alkali suda bekletilerek kalori değerleri azaltılır, içlerinde uyuyan enzimler uyandırılır. Günde toplam 1-1.5 avuç tüketmek uygun olur.

• Yağlar zeytinyağı, fındık yağı, susam yağı, keten tohumu yağı gibi sıvı bitkisel yağlardır. Alkali sıvı yağları ısıya tabi tutmadan, mümkün olduğunca oda sıcaklığında kullanmak gerek. Pişirmekten vazgeçemiyorsanız, tencereye az miktarda sızma zeytinyağı, gerçek organik tereyağı veya güvenilir bir margarin koyabilirsiniz. Düşük yağ içeren sprey yağları da tercih edebilirsiniz, ancak bana biraz sentetik geliyor. Doğalını kullanmayı tercih ederim.

• Alkali mönülerin tuzu, Himalaya tuzu veya deniz tuzudur.

• Çayları bitki çayları, özellikle zencefil, nane, tarçın çayları; kahvesi maksimum bir bardak organik fitre kahve ya da günde 1-2 küçük fincan sade Türk kahvesidir.

• İçecekleri sebze ve çok az, taze sıkılmış meyve sularıdır.

• Alkali mönülere yüzde 25 oranında ilave edilen asidik hayvansal gıdalar daha çok soğuk deniz balıklarından, deniz ürünlerinden (kabuklular hariç) tercih edilmeli. Et ve et ürünlerinden vazgeçmek istemiyorsanız, haftada bir organik, otla beslenen bir hayvandan elde edilen kırmızı et veya gerçek köy tavuğu olduğuna emin olduğunuz bir tavuk eti ya da hindi eti tüketebilirsiniz. Ama yanında 1/3 oranında bol yeşil salata ve sebze tüketmeyi unutmayın.

• Bitkisel proteinler ise organik kinoa, organik mercimek, işlenmemiş esmer buğday, organik kuru fasulye, maş fasulyesi, organik nohut, yabani pirinç olmalı. Küçük bir porsiyon işlenmemiş yulaf, işlenmemiş kabuklu esmer pirinç, yabani pirinç tam buğdaydan yapılmış makarna, işlenmemiş arpa eklenebilir.



Mutfağınıza alkali beslenmeyi sokmanın ipuçları

1. Salataya masanızda büyük bir yer açın

Salata farklı tat ve lezzette birçok koyu ve açık yeşili bir araya getiren, her mevsim farklı sebzelerle, otlarla süslenen masanızın alkali deposudur. Alkali beslenmeye başlamanın da en basit, en kabul gören, kimseyi şaşırtmayan ve zorlamayan tabağıdır. Dikkat etmeniz gereken; salata sosunuzu mutlaka rafine olmayan zeytinyağı, fındık yağı, taze sıkılmış limon suyu ve deniz tuzuyla hazırlamak.Türk sofra kültüründe genel olarak yemeğe çorbayla başlama alışkanlığı var. Alkali beslenme de atılacak en büyük adım, bu alışkanlığınızı biraz İtalyan usulüne çevirip yemeğe salatayla başlamak olmalı.



2. Sebzelerinizi yüksek ısıda uzun süre pişirmeyin

Sebzeleri yüksek ısıda uzun süre pişirmek, içinde saklı olan değerli besin öğelerinin ölmesine yol açar. 48 derece üzerinde ısıyla hazırlanan her besinin içindeki enzim yok olur, vitaminlerin yüzde 80’i, minerallerin yüzde 60’ı tahribata uğrar. Pişirdiğiniz sebzelerin suyunu da dökmemelisiniz.



3. İşlenmiş tahıllardan ve şekerden uzak durun

Alkali beslenme biçiminde, beyaz ekmek ve beyaz şeker kullanmamak, kullanılmaya devam edilecekse tam tahıl unundan yapılmış olanlara yönelmek gerekir.



4. Daha az kırmızı et, süt ve süt ürünleri

Et, süt ve süt ürünleri vücutta sindirimleri sırasında yüksek asidik atık bırakır. Et yerine balık, inek sütü yerine, keçi sütü, badem sütü, inek peyniri yerine keçi loru, taze keçi peyniri veya badem peyniri tercih edilmeli.



5. Meyve tüketimi

Meyvelerin meyve şekeri diye bilinen fruktoz içerdiği unutulmamalı. Fruktoz asidiktir. Bu sebeple günlük beslenmemize kontrollü biçimde 2-3 porsiyon meyve eklememiz uygun olur.



6. Tatlandırıcılardan uzak durun

Yapay tatlandırıcılar vücudun pH dengesinde tahrip edici bir etkiye sahip. Alkali beslenebilmek için yapay tatlandırıcılar yerine, doğal, vücudun glikoz indeksiyle uyumlu tatlandırıcılar kullanılmalı.



7. Himalaya tuzu veya rafine edilmemiş tuz kullanın

Sadece kullandığınız tuzu değiştirmeniz bile alkali beslenme için atılmış bir adımdır. Doğal tuzlara yönelmek, rafine sofra tuzunun fazla klorürle vücudumuzda asit yükünü arttırmasının önüne geçebilir.



8. Alkali su için

Yukarıda yazılı her şeye uymasanız bile pH değeri 8-8.5 iyonize alkali su için. Alkali su vücudun asit yükünü azaltan, paslanmayı geciktiren, oksijeni hücrelere taşıyan, besin değerlerinin hücreler tarafından yakılmasını sağlayan en önemli yaşam kaynağıdır.



9. Sindirim ağızda başlar

Karbonhidratlar, organik asitler, aromatik maddeler ve tuzların sindirimi ağızda bol enzim içeren tükürükle başlar. Çiğneme besinlerin enzimlerle karışmasını ve ağızdaki kılcal damarlardan süzülmesini sağlar. Bu besinlerin kimyasal yapısıyla ilgili ağızda yapılan araştırma bilgileri beyne gönderilir. Beyin bu bilgiyi analiz eder ve besinlerin sindirimini programlar. İşte bu sebeple çiğneme işlemi büyük önem taşır. Besinler ne kadar iyi çiğnenirse, o besinin tahlili o kadar iyi yapılır ve sindirim sistemi o besine en iyi şekilde hazırlanır. Her lokma en az 15, en fazla 40 kere çiğnenmeli. İyi çiğnenmeyen besinler parça ve kütle halinde mideye gelir. Mide bu kütleleri sindirmek yerine çürütür. Midede çürümeye başlayan besin parçaları ve kütleler bağırsağa iner ve orada da çürümeye devam eder. Bağırsaklarda çürüyen kütle ve parçalar kandaki akyuvar sayısını çoğaltır, bağışıklık sistemi de bu duruma karşı koruma oluşturur. Sürekli iyi sindirilmeden bağırsaklara geçen besinler zamanla bağışıklık sistemini

çökertir. İyi çiğneme, hızla çiğnemeye oranla daha az yememize sebep olur. Atalarımız ne güzel söylemiş, “Lokmayı küçük al ve iyi çiğne, aksi halde deli olursun.”