Yaz yaklaşırken hem fazlalıklarınızdan kurtulup hem de sağlıklı bir detoks programı uygulayarak bağırsaklarınızı rahatlatabilirsiniz.

Yapamam demeyin! Kendinize inanın ve bir hafta boyunca bu listeye uyun. Bu örnek program bir çeşit tedavi ve kilo kaybı programı olarak görülebilir. Son gün yapacağınız detoks ise işin en keyifli kısmı. Diyet sırasında açlık oluşursa, salatalık serbest!





Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Bahar



7 günlük glütensiz ve kafeinsiz diyet

1. Gün

Sabah

• 2 tam yumurtalı, mantarlı omlet

• 4-5 zeytin

• Salatalık, biber, roka

• Şekersiz çay

Öğle

• 150-200 gr ızgara veya haşlanmış veya fırın et, balık ya da tavuk

• Bol salata

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• 4-5 küçük dilim taze Hindistan cevizi

Akşam

• Izgara somon

• Mevsim salatası

• Sade soda



2. Gün

Sabah

• 2 dilim karabuğday ekmeği ile peynirsiz sucuklu tost

• 4-5 zeytin

• Salatalık, biber

• Şekersiz çay

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• Bitki çayı

Öğle

• 6-7 yemek kaşığı haşlanmış kinoalı ızgara kabak, patlıcan, kırmızıbiber salatası

• Soda

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• 10-12 kiraz

Akşam

• Zeytinyağlı pazı yemeği

• Cacık

• 1 dilim karabuğday ekmeği



3. Gün

Sabah

• 3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt

• 1 elma rendesi

• 1 yemek kaşığı chia tohumu

• Tarçın

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• Beyaz çay

Öğle

• 1 su bardağı kinoa veya karabuğdaylı salata

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• 2 dilim glütensiz kraker

• Domates, salatalık, biber

Akşam

• 150 gr ızgara veya fırında somon

• Mevsim salatası



4. Gün

Sabah

• Avokado smoothie

Öğle

• Zeytinyağlı kabak sote

• Cacık

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• Avokado smoothie

Akşam

• Zeytinyağlı kabak sote

• Cacık







5. Gün

Sabah

• 1 yumurta

• 1 avokado

• 5 zeytin

• 2 dilim karabuğday ekmeği

• Salatalık, domates, maydanoz, biber

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• Bitki çayı

Öğle

• Sebze çorbası (patatessiz)

• Salata

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• 7-8 çilek

• 1 tatlı kaşığı chia tohumu

• Hindistan cevizi sütü

Akşam

• Etli bamya yemeği

• Yeşil salata



6. Gün

Sabah

• 1 tam yumurta ve 2 yumurta beyazlı maydanozlu, dereotlu omlet

• Domates, salatalık, biber, roka

• Şekersiz çay

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• Yeşil kahve

Öğle

• 150-200 gr ızgara veya haşlanmış veya fırın et, tavuk ya da balık

• Bol salata

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• 10-12 badem

Akşam

• 120-150 gr ton balıklı salata



7. Gün

• Tüm gün 5 büyük muz ve 100 gr kabak çekirdeği







Avokado Smoothie

Malzemeler

• 1/2 avokado

• 1.5 dilim ananas

• 4-5 yaprak ıspanak

• 1 çay kaşığı keten tohumu



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.