Yapamam demeyin! Kendinize inanın ve bir hafta boyunca bu listeye uyun. Bu örnek program bir çeşit tedavi ve kilo kaybı programı olarak görülebilir. Son gün yapacağınız detoks ise işin en keyifli kısmı. Diyet sırasında açlık oluşursa, salatalık serbest!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Bahar
7 günlük glütensiz ve kafeinsiz diyet
1. Gün
Sabah
• 2 tam yumurtalı, mantarlı omlet
• 4-5 zeytin
• Salatalık, biber, roka
• Şekersiz çay
Öğle
• 150-200 gr ızgara veya haşlanmış veya fırın et, balık ya da tavuk
• Bol salata
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• 4-5 küçük dilim taze Hindistan cevizi
Akşam
• Izgara somon
• Mevsim salatası
• Sade soda
2. Gün
Sabah
• 2 dilim karabuğday ekmeği ile peynirsiz sucuklu tost
• 4-5 zeytin
• Salatalık, biber
• Şekersiz çay
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• Bitki çayı
Öğle
• 6-7 yemek kaşığı haşlanmış kinoalı ızgara kabak, patlıcan, kırmızıbiber salatası
• Soda
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• 10-12 kiraz
Akşam
• Zeytinyağlı pazı yemeği
• Cacık
• 1 dilim karabuğday ekmeği
3. Gün
Sabah
• 3 yemek kaşığı probiyotik yoğurt
• 1 elma rendesi
• 1 yemek kaşığı chia tohumu
• Tarçın
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• Beyaz çay
Öğle
• 1 su bardağı kinoa veya karabuğdaylı salata
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• 2 dilim glütensiz kraker
• Domates, salatalık, biber
Akşam
• 150 gr ızgara veya fırında somon
• Mevsim salatası
4. Gün
Sabah
• Avokado smoothie
Öğle
• Zeytinyağlı kabak sote
• Cacık
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• Avokado smoothie
Akşam
• Zeytinyağlı kabak sote
• Cacık
5. Gün
Sabah
• 1 yumurta
• 1 avokado
• 5 zeytin
• 2 dilim karabuğday ekmeği
• Salatalık, domates, maydanoz, biber
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• Bitki çayı
Öğle
• Sebze çorbası (patatessiz)
• Salata
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• 7-8 çilek
• 1 tatlı kaşığı chia tohumu
• Hindistan cevizi sütü
Akşam
• Etli bamya yemeği
• Yeşil salata
6. Gün
Sabah
• 1 tam yumurta ve 2 yumurta beyazlı maydanozlu, dereotlu omlet
• Domates, salatalık, biber, roka
• Şekersiz çay
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• Yeşil kahve
Öğle
• 150-200 gr ızgara veya haşlanmış veya fırın et, tavuk ya da balık
• Bol salata
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• 10-12 badem
Akşam
• 120-150 gr ton balıklı salata
7. Gün
• Tüm gün 5 büyük muz ve 100 gr kabak çekirdeği
Avokado Smoothie
Malzemeler
• 1/2 avokado
• 1.5 dilim ananas
• 4-5 yaprak ıspanak
• 1 çay kaşığı keten tohumu
Hazırlanışı
Tüm malzemeleri blender’dan geçirin.