Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilara Koçak, sağlıklı bir yaşam için öncelikle iyi yaşam felsefesinin anlaşılması gerektiğini söylüyor.

Yazı: Gülru İncu

“İyi yaşam fiziksel, zihinsel ve manevi boyutlarda kendini iyi hissetmenin bütünlüğüdür” diyen Koçak, metabolizmayı hızlandırmak için önerilerde bulunuyor.

‘İyi Yaşam’ nedir, iyi yaşam felsefesini özetlemek gerekirse ilk beş maddede neler yer alıyor?

İyi yaşam öyle bir şemsiye ki kişinin kendini her alanda iyi ve dengede hissetmesini anlatıyor. İyi yaşam aslında fiziksel, zihinsel ve manevi boyutlarda kendini iyi hissetmenin bütünlüğü. Bu üç boyut sosyal, duygusal, ruhsal, çevresel, mesleki, zihinsel ve fiziksel olarak da yedi boyutta detaylandırılabilir. Bu yedi boyutun her biri direkt veya indirekt olarak bir şekilde etkileşim yaratarak, yaşamımızın kalitesine katkıda bulunuyor.

Sağlıklı bir beslenme programının altın kuralları neler?

Beslenmenin her zaman parmak izi gibi kişiye özel olduğunu vurgularım. Herkes için ortak sonuçlar vadeden beslenme programları uzun süreli başarı sağlayamaz, verilen kilolar çok yüksek ihtimalle kısa sürede geri alınır. Burada önemli ve doğru olan kişinin fizyolojik, psikolojik özelliklerine ve metabolizmasına göre özel diyet planlaması yapmaktır. Bunun yanı sıra kişinin hayatını kolaylaştırması ve sürdürülebilir olması da çok önemli. Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre en başarılı diyet sürdürülebilir diyet.

Yaşamımızı çok kısıtlamadan ama sağlıklı beslenerek zayıflamak ve kilomuzu korumak mümkün mü?

Diyet deyince genelde insanların aklına kısıtlama, mahrumiyet ve bir kamp dönemi geliyor. Aslında diyet kelimesi, Latinceden eski Yunancaya alınan dieta kelimesinden geliyor. Dieta; yaşam tarzı demek. Diyet kelimesi yaşam tarzı olarak algılandığında zayıflamak da, dengeli beslenmek de, kiloyu korumak da aynı çatı altında toplanıyor ve hem bedeninizi hem de ruhunuzu beslenmiş oluyorsunuz. Unutmayın ki diyette yasak yok, sadece ölçü ve denge var.





Tatlı krizleri ya da geceleri yeme alışkanlığından kurtulmak için ne gibi çözüm yolları öneriyorsunuz?

Tatlı krizleri ve yeme atakları birkaç sebepten kaynaklanıyor olabilir. Birincisi damak tadı ve beslenme alışkanlığınızı bu şekilde geliştirmiş olabilirsiniz veya psikolojik olarak sizi daha mutlu ettiğine ve tatlı yemeye ihtiyacınız olduğunuza inanırsınız veya insülin denen iştah canavarı pankreas tarafından kontrolsüz salınıyor olabilir. Her üç durumu da çözmek mümkün. Sürekli tatlı yeme ihtiyacı, açlık halinde konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik, yemekten 3-4 saat sonra anormal acıkma ve gece yeme isteği gibi şikayetler insülin metabolizmasında bozukluğu düşündürür. Özellikle fazla kilonuz varsa ve bu yağlanma karın bölgenizde dikkat çekici ise mutlaka bir endokrinoloji ve diyabet uzmanına danışmak gerekir. Metabolik bir altyapısı yoksa tatlı krizleri veya yeme atakları düzenli öğün tüketimi ve sağlıklı ara öğün seçenekleriyle önlenebilir. Stresli olduğumuzda yemek yemenin bizim için çok farklı anlamları olabiliyor.