Bayramda mükellef bir kahvaltıyla başladığınız günü, her gittiğiniz ziyarette ikram edilen börek ve tatlılara hayır diyemeyerek sonlandırmayın.





Diyetkolik.com diyetisyeni Diğdem Özkahya, “Ramazan’da zaten bütün bir ay boyunca yemedim; 3 gün yesem zararı olmaz.” gibi düşüncelerin tehlikeli olduğunu vurguluyor.Bayram sabahı, mükellef bir kahvaltı sofrası ile güne başlanır ve neredeyse bir tek aslan sütünün eksik olduğu bu sofradan tıka basa dolu bir şekilde kalkılır. Sonrasında aile büyükleri ziyaretleri başlar ve bu ziyaretlerin her birinde börek ve tatlı gibi ikramlar yapılır. “Haydi şunun da tadına bakayım” diyerek başlarsınız. Sonraki ziyaretlerde tok olmanıza rağmen ısrarları kıramaz ve yine yersiniz. Tatlılar, börekler, sarmalar, çikolatalar, meşrubatlar derken tüm gün yiyerek geçer.Özkahya, bayramda sağlıklı beslenmeye dair önerilerde bulunuyor. Özkahya, “Ramazan’da zaten bütün bir ay boyunca yemedim; 3 gün yesem zararı olmaz.” gibi düşüncelerin tehlikeli olduğunu vurguluyor. Bunun yanı sıra, Ramazan ayında ikiye düşen öğün sayısını birdenbire artırmanın ve mideyi yorabilecek yüksek kalorili besinleri tercih etmenin de sağlıksız olduğunu hatırlatıyor.Özkahya’nın ilk uyarısı suyla ilgili. Ramazan ayı boyunca su tüketiminin çok kısıtlı olmasından dolayı, su içme alışkanlığınız kaybolmuş olabilir. Ramazan bayramı itibariyle, su içme alışkanlığınızı yeniden kazanın. Günde ortalama 8-10 bardak su, ihtiyacınızı karşılamak için yeterli olacaktır.Bayram sabahı kahvaltı yapmadan güne başlamayın. Ramazan ayında kaybettiğiniz kahvaltı alışkanlığınızı geri kazanın. Özkahya, gün içinde tüketeceğiniz diğer besinleri de düşünerek, sucuk, pastırma, jambon ve sosis gibi besinler tüketmek yerine daha hafif bir kahvaltı ile güne başlamanız gerektiğini ifade ediyor. Örneğin peynir, yumurta, domates, salatalık, zeytin ve tam buğday ekmeği ile güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz.Özkahya, bayram ziyaretlerinde size ikram edilen tatlı ve böreklerin tümünü bitirmek zorunda olmadığınızı hatırlatıyor: “Öğünlerinizi planlayarak tüketin. 2 ana öğünden 3 ana ve 3 ara öğüne geçiş yapacağınız bu dönemde, ara öğünleriniz için ½ dilim börek ile ayran gayet iyi bir alternatif olabilir. Tatlı tercihinizi ise mümkün olduğunca sütlü tatlılardan yana kullanın. Örneğin dondurma, sıcak yaz aylarına denk gelen Ramazan Bayramı için güzel ve serinletici bir tatlı alternatifi olacaktır.”Bayramda ikram edilen çikolata ve şekerlemeler yerine, ceviz, badem, fındık, kuru kayısı ve kuru erik gibi daha sağlıklı alternatiflere yönelebilirsiniz. Özkahya, bu şekilde vücudunuza gerekenden fazla miktarda şeker almaya engel olabileceğinizi belirtiyor.Bir diğer önemli nokta ise, bayramı bahane ederek egzersizlerinizi ihmal etmemeniz. Özkahya, normale göre daha fazla kalori aldığınız bayram günlerinde, sporu hayatınızdan çıkarmamanın önemli olduğunu vurguluyor.Özkahya, bayramda tatile gidecek olanları da açık büfe konusunda uyarıyor: “Tabağınıza yiyebileceğiniz kadar besin almanız ve gözünüzü değil, midenizi doyuracağınızı unutmamanız çok önemli. Tabağınızda tüm besin gruplarına yer vermeye gayret edin. Asitli içecekler yerine ayran veya su tüketmeye çalışın ve egzersizinizi bol oksijen içeren doğada yapın.”