Ramazan ayı boyunca yemenize içmenize çok dikkat etmiş, kilo almamış; aksine birkaç kilo bile vermiş olabilirsiniz. Ancak Ramazan boyunca dikkat ettiğiniz beslenmenize bir kereden bir şey olmaz mantığıyla bayramda ara verirseniz verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri alabilirsiniz…
Ramazan’da düzene giren beslenme alışkanlıklarınıza bayram ve sonrasında da sağlıkla devam edebilmek için bayrama özel mönünüzü Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’nu hazırladı…
Kahvaltı
2 dilim tam buğday ekmeği
2 dilim light beyaz peynir
Domates, salatalık
Menemen veya yağsız omlet
5 zeytin
5-6 ceviz içi
1 yemek kaşığı kuru üzüm
Açık çay / ıhlamur (şekersiz) veya 1 bardak süt
Ara
1 porsiyon mevsim meyvesi
Öğle
Zeytinyağlı sebze yemeği + 1 kase yoğurt + 1 kase çorba + 2 dilim esmer ekmek + bol salata
Ara (16.00’da yapılabilir)
Birkaç galeta ve 1 ayran
Akşam
Yağsız Izgara Et/Tavuk/Balık
1 kase yoğurt
Bol salata (yağsız)
1 dilim tam buğday ekmeği