Bayramı kilo almadan atlatın!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ramazan ayı boyunca yemenize içmenize çok dikkat etmiş, kilo almamış; aksine birkaç kilo bile vermiş olabilirsiniz. Ancak Ramazan boyunca dikkat ettiğiniz beslenmenize bir kereden bir şey olmaz mantığıyla bayramda ara verirseniz verdiğiniz kiloları fazlasıyla geri alabilirsiniz…

Ramazan’da düzene giren beslenme alışkanlıklarınıza bayram ve sonrasında da sağlıkla devam edebilmek için bayrama özel mönünüzü Hisar Intercontinental Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Karacanoğlu’nu hazırladı…

Kahvaltı

2 dilim tam buğday ekmeği

2 dilim light beyaz peynir

Domates, salatalık

Menemen veya yağsız omlet

5 zeytin

5-6 ceviz içi

1 yemek kaşığı kuru üzüm

Açık çay / ıhlamur (şekersiz) veya 1 bardak süt



Ara

1 porsiyon mevsim meyvesi



Öğle

Zeytinyağlı sebze yemeği + 1 kase yoğurt + 1 kase çorba + 2 dilim esmer ekmek + bol salata



Ara (16.00’da yapılabilir)

Birkaç galeta ve 1 ayran



Akşam

Yağsız Izgara Et/Tavuk/Balık

1 kase yoğurt

Bol salata (yağsız)

1 dilim tam buğday ekmeği



Gece

2 porsiyon mevsim meyvesi