15 günlük kişiye özel antrenörlük programı ile yaza enerjik ve fit bir görünümle başlayabilirsiniz.

FNB Pilates, yazın gelmesine kısa bir süre kala fiziksel ve ruhsal olarak yenilenmek isteyenlere 15 günlük kişiye özel antrenörlük programını sunuyor. 26 Mayıs – 15 Haziran tarihleri arasında geçerli olan program; aletli pilates, yürüyüş, yoga, masaj, KranioSakral Terapi (KST), Gyrotonic ve Blended ile ortak hazırlanan kişiye özel beslenme programından oluşuyor.