FNB
Pilates, yazın gelmesine kısa bir süre kala fiziksel ve ruhsal olarak
yenilenmek isteyenlere 15 günlük kişiye özel antrenörlük programını sunuyor. 26
Mayıs – 15 Haziran tarihleri
arasında geçerli olan program; aletli pilates, yürüyüş, yoga, masaj,
KranioSakral Terapi (KST), Gyrotonic ve Blended ile ortak hazırlanan kişiye
özel beslenme programından oluşuyor.
15 gün süren program boyunca ruhen ve bedenen yenilenecek olan katılımcılar, beslenme programında yer alan “Blended” lifli içecekler sayesinde tokluk hissini yaşayacaklar. Aletli pilates dersleri yardımıyla esnek ve fit bir görünüme kavuşurken, kendi belirleyecekleri rotada 1 saatlik yürüyüşler ile açık havada spor yapmanın keyfine varacaklar. Gyrotonic egzersizleri, katılımcılara 2 saat süresince zihin ve beden bütünlüklerinin farkındalığını hissettirirken, gün boyunca dinginliklerini korumalarını sağlayacak. Günde 1 saatlik KST seansı, bedenin doğal iyileşme kapasitesini arttırırken, katılımcılar beden yorgunluğunu 1 saatlik masaj terapisi ile giderecek. Ayrıca 4 saat sürecek olan yeni bedene merhaba yogası ile de iç dünyalarının derinliklerini keşfedecekler.