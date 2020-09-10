Yemek yerken, ya da diyet yaparken bazı hilelere mi başvuruyorsunuz? Beslenirken, diyet uygularken sadece bin kişiden sadece birinin gerçek anlamda kurallara uyduğunu biliyor musunuz?

İngiltere'de yapılan araştırmalarda, her bin kişiden birinin sağlıklı beslenmediğini ortaya koydu. Uzmanlar bunun için yarım milyondan fazla İngilizin beslenme alışkanlıklarını karşılaştırdı ve sağlıklı beslenmenin 9 kuralına bir çoğunun uymadığını saptadı. Bunların arasında günde 70 gramdan az et yemek, yeterli lifli yiyeceklerle beslenmemek ya da şekerli gıdaları kesmek gibi unsurlar bulunuyor.

London hijyen ve tropikal tıp ile Oxford Üniversitesi uzmanlarının ortaklaşa yaptıkları araştırmalarda ise günde 5 kez ufak ama gerekli öğünlerle beslenmek, erken ölüm oranını yüzde on oranında düşürüyor. Yanlış beslenmeler aynı zamanda obeziteye ve buna bağlı bazı sağlık sorunlarına da yol açıyor. İngiliz yetişkinlerin yüzde 29'u, çocukların ise yüzde 18'i gerekli olan günlük sebze ve meyve porsiyonları tüketiyor. Sağlık uzmanları bunun da ciddi bir durum olduğunun altını çiziyor.

'KRİZE YOL AÇABİLİR'

Profesör Alan Dangour, "Hükümeti insanların sağlıklı beslenmedikleri konusunda uyarmalıyız. Çünkü önlem alınmazsa uzun vadede bu sağlık krizine yol açacak" dedi.



Yine İngiliz beslenme uzmanları, insanların sağlıklı beslenmemesiyle ilgili verilerin elde edilmesinin önemli olduğunu ve buna göre bir takım önlemler alınabileceğini düşünüyor.

SAĞLIKLI BESLENMENİN KURALLARI

İşte uzmanlara göre sağlıklı beslenmenin kuralları:

1. Günde 5 sebze ve meyve tüketin

2. Tam tahıl içeren makarna, ekmek gibi ürünlerle beslenin

3. Düşük yağ oranlı gıdalar yiyin

4. Haftada iki kez biri yağlı olmak üzere balık tüketin

5. Yemeklerinizde doymamış yağlar kullanın. Bu yağları da az tüketmeye çalışın

6. Çok istiyorsanız da çok az miktarlarda çikolata ya da bisküvi tüketin

7. Günde 6-8 bardak su, süt ya da şekersiz içecek için

8. Marketten aldığınız ürünlerin mutlaka yağ oranlarına dikkat edin. Düşük yağ içeren gıdaları tercih edin

9. Günlük almanız gereken kalori miktarını aşmayın. Kadınlar: 2 bin; Erkekler: 2 bin 500

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