Beslenme ve Diyet Uzmanı Berrin Yiğit'ten öneriler

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Diyetisyen Berrin Yiğit'ten sağlıklı beslenme önerileri ve diyet listesi...

Gıdaların içinde yer alan enzim, vitamin ve mineralleri koruyan çiğ beslenme, sağlıklı bir akımdır. Özellikle enzimlerin korunması gıdaların içindeki yararlı besinlerin emilme hızını artırır. Ayrıca toksin atımı için destektir. Gıdaların doğal özlerini koruduğu hallerini tüketmek vücuda daha çok enzim, vitamin, protein ve sağlık katar. Antioksidan özlerin korunduğu gıdalar güne daha dinç uyanmaktan damar sağlığına, iltihaplı hastalıkların iyileşmesinden cildin ışıl ışıl olmasına kadar birçok şeyin anahtarı.



ÇİĞ KARNABAHAR SALATASI

Küp küp doğranmış karnabahar içine ince kıyım dereotu, maydanoz, nar taneleri, haşlanmış 4 yemek kaşığı kinoa, bir yemek kaşığı zeytinyağı, 1/2 limon suyu, 1 yemek kaşığı doğal nar ekşisi ve doğal tuzu ekleyerek karıştırın.



ŞİFA ÇORBASI

1 dilim balkabağı, 1 adet enginar, 1/2 tatlı patates, 1 soğan, 1 küçük kase suda beklemiş yeşil mercimek, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı zerdeçal, karabiber ve pul biberi çok kısık ateşte üstünü örtecek kadar suda pişirin. Blender’dan geçirip üzerine suda beklemiş çiğ bademleri doğrayın, çörek otu ve pul biberle servis edin.



YAŞASIN ZAYIFLIYORUM ÇORBASI

4 büyük boy domatesi rendeleyip pişirin. Üzerine 2 kabağı ve 1 tavuk göğsünü küp küp doğrayıp ekleyin. 2 yemek kaşığı tel şehriyeyi de ilave edip kaynamaya bırakın. Son olarak kıyılmış maydanozları ekleyin. Limon sıkıp, pul ve karabiberle afiyetle yiyin.



GÜN’AYDIRAN SALATA

İnce kıyım maydanoz, dereotu, kırmızı dolmalık biber harmanı üzerine elma sirkesi, nar ekşisi ve 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile sos yapın. Çörek otu serpin ve afiyetle yiyin.



KİLOSS ZAYIFLAMA ÇAYI

1 litre sıcak suya çeyrek portakal, çeyrek elmayı kabuklarıyla dilimleyin. 1 çubuk tarçın ile 3 dakika kaynatın. Ateşten alıp içine 1 poşet yeşil çay, 1 poşet rezene, 1 poşet ıhlamur, 1 tutam biberiye ve 2 karanfil ekleyin. 4 dakika demlendikten sonra süzüp, sıcak veya soğuk için.



NOT: Cildinize ışıltı katacak, bağırsakları hızlandıracak 1 litrelik özel zayıflama çayı program süresince tüketilebilir. Eğer ‘sallama çayları içmeyi unutuyorum’ diyorsanız, bu metot tam size göre. Size özel hazırlanmış bu çay karışımını taşıyarak, 4 kupa hazır çay tüketmek yerine bu karışımla ilerleyebilirsiniz.



