Beslenmede yeni trendler

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Gün geçmiyor ki yeni bir diyet ya da beslenme trendi karşımıza çıkmasın. Dünyada son dönemde popüler olan beslenme trendleri, sıkı diyet programları gibi sizi zorlamayacak.

Yazı: Mürsel Çavuş



Kilolar pek çoğumuzun temel sorunu, kız kıza muhabbetlerimizinse başrol oyuncusu... Kimimiz ‘3-5 kilo fazlam var’ kimimiz ‘1-2 kilo alsam’ derdinde. Fazla kilolardan rahatsız olmamız ise bizi sürekli yediklerimizi düşünmek zorunda bırakıyor ve genellikle ‘yine fazla yedim’ suçluluğu yaşıyoruz.

Peki nasıl oluyor, neyi yanlış yapıyoruz da sürekli aynı konunun çevresinde dönüp duruyoruz? Gerçekten yemekle bir sorunumuz var mı, yoksa bu, günümüzün bir dayatması mı?

Yüzbinlerce yıl önce doğal afetlerden, vahşi hayvanlardan, donmaktan korunmak ve sürekli yiyecek bulabilmek temel korkularımızdı. Bugünse bunların hiçbiri ile savaşmıyoruz ama genetik kodlarımız hala aynı. Bugün sürekli ve bol yiyeceğe kavuşmuşken genlerimiz hala ‘bulduğunu ye, aç kalma’ komutu veriyor bize. Biz de her fırsatta yiyoruz; sosyalleşmek istediğimizde de, canımız sıkıldığında da, mutlu olduğumuzda da... Bu da bizi sürekli yiyen insanlar yapıyor. Ancak buna bir dur demenin zamanı geldi. Yeni beslenme trendleri diyet programları gibi sizi zorlamayacak!



Yemeğe farklı bakış

Bu kısır döngü nasıl kırılır? Cevabı basit. Hepimizin bir biyokimliği var. Önce kendi biyokimliğimizi keşfetmeli ve ona en çok uyacak beslenme akımının (alkali beslenme, vegan beslenme, green juicing gibi) hangisi olduğuna karar verip hayatımıza taşımalıyız. Ancak bundan daha önce yaşamamız gereken dönüşüm; yemeği ‘karın doyurma’dan çıkarıp ‘sağlıklı beslenme’ye taşımak olmalı.

Sağlıklı beslenmek sadece sağlıklı yemek yemek de değil. Doğru nefes almak, fiziksel aktivite ve olumlu düşünce de sindirim sistemimiz üzerinde yediklerimiz kadar etkili. Dünyanın en sağlıklı yemeklerini yediğiniz halde olumsuz düşünüyorsanız hiçbir faydasını göremiyorsunuz. ‘Clean’ (Arınma olarak Türkçe’ye çevrildi) kitabının yazarı kardiyolog Dr. Alejandro Junger ikinci kitabı ‘Clean Gut’da sindirim sistemine “ikinci beynimiz ve duygusal navigasyon cihazımız” diyor. Sindirim sistemimiz bağışıklık sisteminin yüzde 80’ini barındırıyor, mutluluk hormonu serotoninin ise yüzde 90’ını üretiyor. Sindirim sistemimiz başımıza gelen birçok sağlıksız oluşumun başlangıç noktası. Ve ağzımızdan anüse giden yolu mümkün olduğu kadar temiz ve sağlıklı tutmamız şart. Yeni beslenme trendleri ise bu konuda bize yardımcı olmayı amaçlıyor.





