Nike’ın kadınları spor yapmaya teşvik etmek için düzenlediği NikeWomen Victory Tour etkinlik serisi ile yaklaşık üç bin kadın, 5 Haziran Pazar günü Bağdat Caddesi’nde koştu.

5km ve 10km olmak üzere iki farklı mesafede koşan binlerce kadın, parkurdaki birçok sürpriz ile unutamayacakları bir yarış deneyimi yaşadı. İstanbul’da gerçekleşen koşusunda binlerce kadın kendi için koştu, kendi ile yarıştı ve birçok kadına da ilham verdi. Parkur boyunca hazırlanan birçok sürpriz ile unutulmaz bir deneyim yaşatan “NikeWomen Victory Tour” İstanbul kadın koşusuna Ezgi Mola, Saadet Işıl Aksoy, Ayşe Tolga, Müge Boz, Elvin Levinler, Beste Kökdemir, Aydan Taş, Hazar Ergüçlü, Hande Soral, Pelin Akil, Derya Şensoy, Yasemin Yürük, Seda Bakan gibi birçok ünlü ismin yanı sıra spor dünyasının başarılı kadınlardan milli sörfçü Çağla Kubat ve serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen katıldı.

Nike’ın tüm yıla yayılan Nike+ Run Club koşuları ve Nike+ Training Club egzersiz antrenmanları ile koşuya hazırlanan binlerce kadın, pazar günü erken saatte Caddebostan sahilinde oluşturulan etkinlik alanında buluşarak koşu öncesinde masaj, dövme, tırnak boyama ve saç örme stüdyosunda eğlenceli dakikalar geçirdi.



NikeWomen Victory Tour, İstanbul’un yanı sıra aralarında Rio de Janeiro, Şangay ve Los Angele’ın da bulunduğu 19 farklı şehirde düzenleniyor. Nike'ın Türkiye'de yaptığı Nike+ Run Club koşuları ve Nike+ Training Club egzersiz antrenmanlarını nike.com/istanbul adresinden takip edilebilir. #werunistanbul