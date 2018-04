Yaz bitti, şimdi tatilde alınan kilolarla vedalaşma vakti! Öncelikle vücudunuzda biriken yağlardan kurtulmalısınız. İşte size uzmanından beslenme ve spor öncesi içilecek detoks önerileri...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Hümeyra Taşçıoğlu, tatilde alınan aşırı kiloların bol su içerek ve kalsiyum grubu besinler tüketerek verileceğini söyledi.Hümeyra Taşçıoğlu, kalsiyum grubu besinleri tüketmeden vücuttan yağ atmanın imkansız olduğunu söyledi. Taşçıoğlu, "Her gün mutlaka 2 porsiyon süt/yoğurt ya da kefir gibi birkalsiyum grubuna beslenmenizde mutlaka yer verin. Her gün mutlaka 2.5-3 litre su içiniz, su vücuttan toksinlerin atılması için adeta bir vasıta görevi yapar. Suyunuzu karanfil, taze nane, limon, damla sakızı gibi bitkilerle de tatlandırabilirsiniz. Günde 1 litre karbonatlı su içmek vücudunuzdan ödemin atılmasına yardımcıdır. Et/tavuk/balık tüketirken yanı sıra bol miktarda çiğ sebze tüketin. Protein gruplarının yanında tüketilen çiğ sebze, bu gruptaki besinlerde bulunan kanserojen maddelerin vücuttan daha kısa sürede atılmasını sağlar ve vücutta yağ depolanmasını minimize eder. Her gün düzenli olarak cam arkasından olmayacak şekilde, 15 dakika kadar güneş ışığı almaya çalışın. Böylelikle hem D vitamini almış olacak hem de metabolizmanızı hızlandırmış olacaksınız. Haftada mutlaka 2 defa balık tüketmeye çalışın. Şunu unutmayın ki balık yemenin mevsimi yoktur. Balığı pişirirken asla herhangi bir yağ ile temas ettirmeyin, böylelikle balığın kendi yararlı yağ asitlerinin vücudumuza olan yararını azaltmamış olacaksınız. Meyve suları detoks içeceği değildir. Aksine şeker alımı artar ve fazla fruktoz yüklenmiş vücutta yağlanma daha fazla olur. Bu yüzden meyveleri üzerine toz tarçın ve hindistan cevizi serperek taze olarak tüketin. Yürüyüş yaparken nabzınızı değiştiren bir hız ve efor ile yapın. Yani sürekli aynı hızda yürümeyin, önce ısındıktan sonra hafif koşun, ardından hızlanın, sonra biraz dinlenmek için yavaşlayıp tekrar koşmaya başlayın. Böylelikle yağ yakım hızınızı artırırsınız. Yürüyüş yaparken sizi terleten kıyafetlerden uzak durun" dedi.Taşçıoğlu, yürüyüş öncesi içilebilecek bir detoks karışımı da önerdi. Taşçıoğlu, şunları kaydetti:"İncelten kefir için 4-5 dal taze nane yaprağı, 1 bardak kefir, 1 dilim ananas, 1 tatlı kaşığı toz tarçın, 1 çay kaşığı toz zencefil ve 1 tatlı kaşığı bal gerekli. Bu malzemelerin hepsi karıştırılır ve buz eşliğinde spor öncesi içilirse maksimum performans ve incelme sağlanır. Günde 1 avuç kadar badem tüketmek ve haftada 3 gün mantar yemek zayıflamanıza ve toksin atmanıza yardımcı olur. Haftada 3 gün öğle yemeğinde haşlanmış yarma, nohut ve yeşil mercimek karışımı ile hazırlanmış dereotlu soğuk ayran aşı tüketimi metabolizmanıza hız katarak enerjinizi artırır. Ayrıca o gün kaçamak yapma ihtimalinizi de ciddi derecede azaltır."(DHA)