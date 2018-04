New Balance, Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu, bu yıl 14 Mayıs’ta düzenleniyor.

Hareketten ilham alan New Balance, festival havasında yaşanan Bozcaada Koşusu ile baharın gelişini kutlayacak. New Balance, Türkiye’de 6 yıl önce başladığı koşu organizasyonlarına devam ediyor. New Balance Bozcaada Yarı Maratonu ve 10K Koşusu, bu yıl 14 Mayıs’ta düzenlenecek. Sayıları binleri bulan profesyonel ve amatör sporcu, New Balance’dan aldığı ilhamla Bozcaada’nın doğayla bütünleşen atmosferinde koşacak.

Bozcaada Koşusu için kayıtlar www.newbalancerun.com sitesinden yapılabiliyor. Kayıtlar, 10 Mayıs tarihine kadar devam edecek. New Balance mağazalarından performans ayakkabısı alan tüm sporseverler ise koşuya ücretsiz kayıt yaptırabilecek.