"Öncelikle, ideal kilomuzda olmak için her daim bu tavsiyelerden yararlanmak mümkün. Ben tariflerimde özellikle mevsimsel sebze ve meyveleri kullanmayı tercih ediyorum. Tavsiyem bunları sadece 2-3 kg vermek için değil her zaman uygulayın. Bu tarifleri yaşam tarzınız haline getirebilirsiniz ve göreceksiniz ki bu tarifler sizin verdiğiniz kiloları korumanıza da çok yardımcı olacak." KAHVALTI İÇİN SMOOTHIE Avokado-badem sütü
Malzemeler
1 bardak su
1 bardak badem sütü, şekersiz, evde yapılmış olanı tercih edin
1 elma
½ avokado
½ çorba kaşığı çia (chia) tohumu
1 hurma, çekirdeği alınmış
½ limon suyu
2 avuç ıspanak yaprağı
¼ çay kaşığı tarçın
İstenilen miktarda buz
Hazırlanışı
Bu smoothie’yi blender’dan geçirerek hazırlayabiliriz. Buz ve suyu istenilen akışkanlığa göre ekleyin.
Kırmızı meyveler
Malzemeler
½ bardak yaban mersini
1/3 bardak frambuaz
½ bardak çilek
1 Anamur muzu
10 tane kabuğu soyulmuş çiğ beyaz badem
2 çorba kaşığı yoğurt
Hazırlanışı
Meyveler taze ise buz ekleyerek, buzluktan ise hepsini direkt blender’dan geçirerek için.
Elma, armut, pancar ve zencefil
Malzemeler
1.5 büyük kırmızı elma
1.5 armut
3 küçük parça pancar ve yaprakları
2.5 cm taze zencefil, soyulmuş
Pancar çok kuvvetli bir besin; demir, B9 (folat), potasyum, magnezyum ve C vitamini yönünden çok kuvvetli. Antioksidan, antienflamatuar ve detoks etkisi var.
Hazırlanışı
Katı meyve sebze sıkacağında sıkıp afiyetle tüketin.
Limon sevenlere…
Malzemeler
3-4 yaprak marul
1 avuç maydanoz ya da taze kişniş yaprağı
¼ sarı limon ya da misket limonu, soyulmuş
3 adet kereviz sapı ve yaprakları ya da 1 küçük soyulmuş kereviz
1 yeşil elma
1 küçük salatalık
Hazırlanışı
Katı meyve sebze sıkacağında sıkıp afiyetle tüketin.