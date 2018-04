Bu tarifleri yaşamınıza katın!

Sağlık Koçu Alara Malaz'dan öneriler...

"Öncelikle, ideal kilomuzda olmak için her daim bu tavsiyelerden yararlanmak mümkün. Ben tariflerimde özellikle mevsimsel sebze ve meyveleri kullanmayı tercih ediyorum. Tavsiyem bunları sadece 2-3 kg vermek için değil her zaman uygulayın. Bu tarifleri yaşam tarzınız haline getirebilirsiniz ve göreceksiniz ki bu tarifler sizin verdiğiniz kiloları korumanıza da çok yardımcı olacak."

KAHVALTI İÇİN SMOOTHIE

Avokado-badem sütü

Malzemeler

1 bardak su

1 bardak badem sütü, şekersiz, evde yapılmış olanı tercih edin

1 elma

½ avokado

½ çorba kaşığı çia (chia) tohumu

1 hurma, çekirdeği alınmış

½ limon suyu

2 avuç ıspanak yaprağı

¼ çay kaşığı tarçın

İstenilen miktarda buz

Hazırlanışı

Bu smoothie’yi blender’dan geçirerek hazırlayabiliriz. Buz ve suyu istenilen akışkanlığa göre ekleyin.



Kırmızı meyveler

Malzemeler

½ bardak yaban mersini

1/3 bardak frambuaz

½ bardak çilek

1 Anamur muzu

10 tane kabuğu soyulmuş çiğ beyaz badem

2 çorba kaşığı yoğurt

Hazırlanışı

Meyveler taze ise buz ekleyerek, buzluktan ise hepsini direkt blender’dan geçirerek için.



Elma, armut, pancar ve zencefil

Malzemeler

1.5 büyük kırmızı elma

1.5 armut

3 küçük parça pancar ve yaprakları

2.5 cm taze zencefil, soyulmuş

Pancar çok kuvvetli bir besin; demir, B9 (folat), potasyum, magnezyum ve C vitamini yönünden çok kuvvetli. Antioksidan, antienflamatuar ve detoks etkisi var.

Hazırlanışı

Katı meyve sebze sıkacağında sıkıp afiyetle tüketin.



Limon sevenlere…

Malzemeler

3-4 yaprak marul

1 avuç maydanoz ya da taze kişniş yaprağı

¼ sarı limon ya da misket limonu, soyulmuş

3 adet kereviz sapı ve yaprakları ya da 1 küçük soyulmuş kereviz

1 yeşil elma

1 küçük salatalık

Hazırlanışı

Katı meyve sebze sıkacağında sıkıp afiyetle tüketin.