Son zamanlarda sağlıklı beslenenlerin vazgeçilmezi haline gelen chia tohumunun faydaları sandığınızdan daha fazla. Antioksidan, Omega-3 yağ asitlerinden zengin protein deposu bu mucizevi besini daha yakından tanıyın!

Elif Gürsoy/Formsanté



Sağlıklı beslenmeye çalışırken tatlı ve şekerli şeyler yiyemediğiniz için üzülmeyin. Beslenme düzeninize ve yaptığınız egzersizlere destek olacak bir besin olan chia tohumu, kurtarıcınız olacak. Kolesterol düşmanı chia tohumu, antioksidan etkisiyle detoks görevi görüyor. Kas gelişimine yardımcı olurken gün içinde almanız gereken lif ihtiyacınızı karşılıyor. Sürekli acıkmanıza engel olarak, kilo vermenizde bile etkili olabiliyor. Kan şekerini düzenliyor, tansiyon riskini en aza indiriyor. Enerjiyi sağlıklı şekilde alarak, tatlı ihtiyacınızı chia tohumuyla giderebilir, metabolizmanıza fayda sağlayabilirsiniz.

DAHA DOYURUCU

Sürekli acıkıyorum, ne yersem yiyeyim doymamış gibi hissediyorum diyenlerdenseniz chia tohumu tam size göre. Yumurta kadar tok tutabilen chia tohumu, içeriğindeki triptofan amino asidiyle geç acıkmanızı, tokluk sürenizi uzatmanızı sağlıyor. Zengin protein ve lif miktarı sayesinde gece saatlerindeki atıştırma isteğini de büyük ölçüde azaltıyor.

GLUTENSİZ

Beslenmenizde glutene karşı bir savaş açtıysanız ve tatlı ihtiyacınızı gidermekte zorlanıyorsanız, chia tohumlu pudingler imdadınıza yetişecek. Alerjik özellik göstermeyen chia tohumu, çölyak hastaları için de iyi bir seçim. Bitkisel protein içeriği ve emilimi fazla olan chia tohumu, vejetaryen beslenenlerin de gözdesi.

KOLAY KULLANIM

Chia tohumu ilk bakışta günlük beslenmeye uygun değilmiş gibi gözükse de, hafif tadıyla aslında tam tersine işaret ediyor. Yoğun olmayan tadı ve şişebilen yapısıyla aslında yediğiniz yoğurttan içtiğiniz süte kadar neredeyse her besine uyum sağlıyor. İster tohum kıvamında içeceklerinizin içine koyun, ister koyu kıvamlı gıdalarınızın içinde belli bir süre bekleterek puding kıvamına getirin. Amaç iyi besin değerleri edinmekse bu yolda her şey kabul!

SPORCU DOSTU

Düzenli olarak ağır ya da hafif egzersiz yapan biri için beslenmenin önemi oldukça büyük. Kaybedilen enerjinin sağlıklı şekilde yerine konması, fiziki yorgunluklara karşı gelme, zinde hissetme açısından neyi nasıl tüketttiğinize dikkat etmek gerekiyor. Fit bir vücuda sahip olmanın sırrı yüzde 70 beslenmeden, yüzde 30 egzersizden geçiyorsa, kaliteli besin değerleri içeren gıdaları tüketmeniz şart. Protein, karbonhidrat, potasyum, magnezyum, sodyum kalsiyum ve daha nicesi… Bahsi geçen chia tohumunda hepsi yeterli miktarda mevcut. Spor yapma amacı sağlıklı şekilde kilo verip, yağ kaybetme olanlar ise chia tohumunu bir öğün gibi tüketebilecek tariflerden yardım alabilir.



GÜÇLÜ DİŞ VE KEMİKLER

Şu an iyi bir kemik ve diş yapısına sahip olabilirsiniz. Ancak bu ileride sistemin sekteye uğramayacağı anlamına gelmiyor. Tüketeceğiniz besinlerle diş ve kemik sisteminize iyi bakmanız gerektiğinden kalsiyum oranı yüksek gıdaları tercih etmeniz gerekiyor. Tıpkı chia tohumu gibi… İki yemek kaşığı chia tohumu günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 19’unu karşılıyor. Sütten bile daha iyi oranda kalsiyum değeri sağlayan chia tohumu, aynı zamanda osteoporozu da engellemeye yardımcı oluyor.

ZENGİN BESİN DEĞERLERİ

100 g chia tohumunda;

• Enerji: 490 kcal

• Protein: 15,62 g

• Karbonhidrat: 43,85 g

• Yağ: 30,75 g

• Kalsiyum: 631 mg

• Sodyum: 19 mg

• Potasyum: 160 mg

• Magnezyum: 335 mg

• Demir: 7,72 mg



NASIL TÜKETEBİLİRSİNİZ?

Chia Tohumlu Omlet

Malzemeler:

• 2 yumurta

• 1 yemek kaşığı chia tohumu

• Yarım çay bardağı süt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

Hazırlanışı: Geniş bir kasenin içinde süt ve chia'yı karıştırın ve 10 dakika beklemeye alın. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpın. Sütle beraber şişmiş chia'yı yumurta kasesine ekleyin ve çırpın. Zeytinyağını tavaya dökün, biraz ısıtın. Ardından chia'lı yumurtayı tavaya bırakın. Yumurta katılaşmaya başlayınca kaşar rendesini serpiştirin. Pişirirken kaşar peyniri arada kalacak şekilde omleti ikiye katlayın ve 30 saniye daha pişirin. Yanına domates ve biber koyarak servis edebilirsiniz.

Chia Tohumlu Smoothie Bowl

Malzemeler:

• 2 yemek kaşığı chia tohumu

• 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi

• 2 adet ceviz

• 8 adet çilek

• 1 adet kivi

• 2 dilim ananas

• 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 yemek kaşığı iç çekirdek

• 10 adet goji berry

Hazırlanışı: Yulaf ezmesi, chia tohumu, çilek, kivi, ananas ve cevizi blender’dan geçirin. Karışımı derin ve geniş bir kaseye koyun. Süslemek için ceviz, Hindistan cevizi, tarçın, goji berry ve iç çekirdeği uzun şeritler halinde serpiştirin.