Crossfit ile kendinizle yarışın!

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Makinelerde egzersiz yapmaktan sıkıldıysanız bir de Crossfit’in zorlu ama eğlenceli dünyasıyla tanışın. Her gün değişen farklı hareketlerle, atletler gibi sıkı bir tempoda kendinizle yarışın, hızla forma girin.

Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi / FormSante



Crossfit son yılların en önemli fitness trendlerinden biri. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden iş kadını Naz Karakimseli de hocası Murat Berkin ile birlikte pilatesin yanı sıra Crossfit antrenmanları yapıyor. Antrenmanlarına konuk olduğumuz Karakimseli ve Berkin bize bazı Crossfit egzersizlerini uygulamalı olarak gösterdi. Ancak hareketlere geçmeden önce Mind&Body Conditioning Pilates and Crossfit Studio’nun kurucusu Murat Berkin’den bu disiplin ile ilgili bilgi alıyoruz. “Crossfit’in en büyük özelliği yüksek şiddetli olduğu için hızla yağ yaktırıp forma sokması. Böylelikle fit olma süreniz çok kısalıyor” diye söze başlıyor Berkin ve devam ediyor: “Hareketler aslında günlük hayatta da kullandığımız hareketler. Örneğin squat, her gün oturup kalkarken zaten yapıyorsunuz. Yerden bir şey alırken deadlift yapıyorsunuz. Ya da bir şeyi atıyorsunuz, fırlatıyorsunuz. Bizim yaptığımız antrenmanlar fit bir vücudun yanı sıra günlük hayatta daha kolay hareket etmemizi sağlıyor ve iş yapabilme kapasitemizi artırıyor.”

Crossfit’te kullanılan hareketler olimpik halter tekniklerinin, temel jimnastik hareketlerinin ve atletizmin birleşmesinden oluşuyor. Kısa süreli ancak yoğunluğu yüksek antrenmanlarda tek bir bölgeyi izole olarak çalıştırmak yerine birçok ana kas grubunun harekete katıldığı fonksiyonel egzersizlerle bütün vücut çalıştırılıyor.

