Detoks ile diyet ilişkisi

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Uzman Diyetisyen Burcu İnce'den öneriler...

Detoks herhangi bir yolla vücudumuza giren ya da vücudumuz tarafından üretilen ve atık madde olarak dışarı atılmayı bekleyen zararlı toksinlerden kurtulmak anlamına geliyor. Detoksta amaç vücudumuzu toksinlerden arındırarak sağlığımızı korumak, vücudumuzdaki sıvıların asitleşmesini önlemek, asit-baz dengesini korumak. Sağlıklı bir vücutta kan ve vücut sıvılarının hafif alkali olması beklenir. Alkalik vücut sıvısı ve kandaki oksijen, aynı zamanda güçlü bir bağışıklık sisteminin temeli. Sadece sebze ve meyve suyuyla yapılan detokslarda yetersiz kalori alımına bağlı olarak hızlı kilo kaybı görülür; ancak bu kayıpların yüzde 99’luk kısmı yağdan değil sadece sudan oluşur. Bu tür programlarda vücut için gerekli olan enerji sağlanamıyor ve enerji eksikliği metabolizmanın yavaşlamasına sebep olabiliyor. Bu nedenle bu tür kalorisi yetersiz olan detoks programları uygulayan kişiler hızla kilo kaybetmenin yanında, yetersiz kalori alımının yol açtığı protein azlığına bağlı olarak kas kayıpları da yaşayabiliyor. Detoks doğru uygulanmadığında, toksinlerden arınma sürecinde kişi bedenine zarar verebilir.



Sağlıklı bir detoks programı nasıl olmalı?

• Program kişinin günlük kalori ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmalı.

• Detoks bitkisel ağırlıklı olmalı.

• Gerekenden düşük seviyede değil, yeterli miktarda protein alınmalı ve bitkisel bazlı proteinler tercih edilmeli. Her bireyin tüketmesi gereken protein miktarı kişinin kendisine özel hesaplanmalı.

• Eğer sebze ve meyve suyuyla detoks yapılacaksa, bu program 3-4 günden fazla sürdürülmemeli.

• Sağlıklı bir detoks programı yedi gün süreyle uygulanabilir ve yılda 2-3 kez tekrarlanabilir.



1. GÜN

UYANINCA

2 bardak su ve 2 dilim limon

SABAH

1 bardak Hindistan cevizi sütü

3 yemek kaşığı yulaf

1 çay kaşığı ucu ile toz tarçın

ARA ÖĞÜN

1 adet kivi

1 bardak 9 otlu çay

ÖĞLE

1 tabak ıspanak yemeği (az yağlı)

1 kase yarım yağlı yoğurt (150 gr)

1 dilim tam buğday ekmeği

ARA ÖĞÜN

1 adet portakal

Mate çayı

AKŞAM

300 gr balık

Bol rokalı yeşil salata



