Detoks nasıl yapılmalı?

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Sağlıklı Yaşam ve Arınma Danışmanı Yeme Psikolojisi Koçu Mirey Yuhay'dan detoks önerisi...

Detoks çok konuşulan ama maalesef yanlış anlaşılan bir konu. Detoks vücutta biriken toksinlerin atılmasıdır. Bu toksinler de; solunan kirli havadan, yeterli miktar ve kalitede su içilmemesinden, toksik yiyeceklerden, stres, hareketsizlik, elektromanyetik dalgalar, ilaçlar, deterjan, kişisel bakım ürünleri ve kozmetikler, sigara, alkol, kahve ve çaydan zamanla azar azar birikiyor. Vücudun doğal atılım mekanizmalarının yetmediği bu toksik birikim kişide bir tıkanıklık oluşturuyor ve kişi hasta olmasa bile hastaymış gibi hissetmeye başlıyor. Yorgunluk, halsizlik, enerji düşüklüğü, kilo vermede sıkıntılar, bağırsak ve sindirim problemleri, baş ve vücut ağrıları, depresif ruh hali yaratıyor. İşte bu durum tam bir detoks ihtiyacına işaret.



Detoksun faydaları

İyi bir detoks programıyla kan temizlenerek diğer doku, hücre ve organlara bakım onarım yaparak sağlam bir arınma sağlanır. Detoksla; ödem atılır, kilo verilir. Yedi günlük bir programda kadınlar 3-5 kilo, erkekler 4-8 kilo arası verebilir. Yaş, cinsiyet, boy, kilo, genetik yapı, metabolizma ve o anki sağlık durumlarına göre bu rakamlar değişiklik gösterebilir. Enerji artar, bağışıklık güçlenir. Sabahları daha erken, kolay ve dinç uyanılır ve kalkılır, cilt parlar, gözler canlanır, alerjiler ve ağrılar azalır, daha esnek ve hafif olunur, duyular güçlenir, anti-aging etki yaratır.



Detoks nasıl yapılır?

Hayatta vücudu en çok yoran ve yıpratan iki şey vardır. Biri yerçekimi diğeri de sindirim. Yerçekimine bir şey yapamıyoruz. Ancak diğeri için yapabileceğimiz ara ara detokslarla sindirim sistemimizi dinlendirmek ve vücudun bundan arta kalan enerjisini kendini iyileştirmesi ve onarması için kullanmasını sağlamak. Detoksun altındaki temel felsefe budur aslında. Ancak çiğ beslenme programları ile de vücut bir tür arınma yaşar çünkü vücuda hiçbir hayvansal protein, un, şeker, yağ, paket yiyecek girmeyecek, vücut bunlarla yorulmayacaktır.



Kimler yaptırabilir?

Yan etkileri var mı? Detoksun master cleanse, yeşil içecek detoksu, yeşil salatalı detoks, raw food detoks, yarı zamanlı oruç gibi değişik versiyonlarını tabii ki herkes yapabilir. Ancak kişinin yaşı ve sağlık durumuna göre uzman bir ekip denetiminde olmalı. Genellikle son altı ay içinde bir iç organ ameliyatı geçirmiş kişiler, hamileler, emzirenler, kanser tedavisi görenler master detoks yapamaz.



