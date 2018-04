Detoks diyeti nasıl uygulanır? Kimler detoks yapmalı?

Detoks nedir?

Zaman içerisinde hem yediğimiz besinlerden hem de çevresel etmenlerden dolayı vücudumuzda toksinler artar. Bu durum vücutta oksidatif stres dediğimiz birtakım metabolik sonuçlara neden olur. Metropol yaşantısı, stres ve kötü doğa koşulları da eklendiğinde, vücuttan atamadığımız ve sürekli maruz kaldığımız toksinler zamanla karaciğer ve böbrekler başta olmak üzere sağlığımızı olumsuz etkiler. Beraberinde de bağışıklık sisteminin zayıflaması, halsizlik, cildin dejenerasyonu, sindirim sistemi sorunları, kronik baş ağrısı, sıkıntılı ruh hali, uyku problemleri ve uzun dönemde kanser gibi daha ciddi sağlık problemlerine neden olabilir.



Detoks demek vücudu sağlıklı bir düzene geçirmek için gerekli altyapıyı oluşturmak demektir. Zayıflama programlarına başlamadan önce ve sağlıklı bir yeme düzenine geçişte ilk basamak detokstur. Vücudu yaza hazırlamak sadece bikiniye hazırlamak değildir. Dış güzellik kadar içten başlayan toksinlerden arındırma programlarına ihtiyaç vardır. Bu toksinleri temizlemenin yolu antioksidan almaktır. İşte kısacası vücudu toksinlerden arındırma işlemine detoks diyoruz. Ancak yılların neden olduğu toksinler 5 günde tabii ki yok olmayacak. 5 gün detoks diyetini sağlıklı yaşama geçiş basamağı ya da her ay 5 gün uygulanacak bir rutin gibi görmelisiniz.



DETOKS DİYETİ NASIL UYGULANIR?

Detoks diyetinin nitelikleri

• Yiyecekleri iyice çiğneyin.

• Yemekleri rahat bir oturma pozisyonunda tüketin.

• Önce buharda pişmiş veya kaynatılmış taze sebze ve yeşillikler yiyin.

• Sigara, alkol ve kafeinden uzak durun.

• Doymuş yağ tüketimini en aza düşürün.

• Soslar, çikolata, fruktoz şurubu içeren besinleri diyetten çıkarın.

• İşlenmiş besinler, konserveler, tuz, şeker, beyaz un ve beyaz undan yapılmış makarna/ekmek, kırmızı et, tavuk, yağlı peynirler, krema, tereyağı, kuyruk yağı tüketmeyin.

• Organik besinler tercih edin.

• Elma, kiraz, böğürtlen, kuru meyveler, ananas, kivi, limon, salatalık, yeşillikler, ıspanak bol bol tüketin.

• Protein kaynağı olarak yoğurt, kurubaklagil ve balığı tercih edin.

• C vitamini içeriği yüksek olan besinler tercih edilerek yüksek detoksifikasyon sağlayın.

• Sıvı tüketimini artırın, bitki çaylarını tercih edin.

• Detoks diyetlerini 3 ila 7 gün uygulayın.



KİMLER DETOKS YAPMALI?

Özellikle bahar döneminde, tatil dönüşleri, bayram sonrası vb. ciltte kızarıklık, baş dönmesi, kramp, uykusuzluk, baş ağrısı, nedensiz mide rahatsızlıkları, yiyecek alerjileri, gaz ve şişkinlik, eklemlerde şişlik, ishal, kabızlık, sivilce, selülit, kilo verememe sorunları yaşıyorsanız ve stresli bir metropol yaşantınız varsa mutlaka detoks ile hem ruhunuzu arındırmalı hem de bedeninizi mevsim geçişlerine hazırlamalısınız. Daha huzurlu ve mutlu bir gelecek için en güzel yatırım sağlığımızı düşünmektir. Aktivite düzeyi çok düşük olan kişiler, kötü beslenme alışkanlıkları olan, zamanının çoğunu toplantı/seyahat gibi yeme düzenini olumsuz etkileyecek durumlar içerisinde geçirenler ayda 3-4 gün dahi olsa detoks programlarını bir diyetisyenden yardım alarak uygulamalıdırlar.



* Ferin Batman İle Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.