Diyabetle savaşan hamilelere özel!

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Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, hamilelik döneminde diyabet problemiyle savaşan anneler için örnek günlük mönü hazırladı.

SABAH

• 3 ince dilim yarım yağlı beyaz peynir veya 3 silme yemek kaşığı lor peyniri

• 4 yarım ceviz veya 4-5 adet tuzsuz zeytin veya 10 adet badem veya 10 adet fındık

• 2 ince dilim tam buğday/tam tahıl/ çavdar ekmeği

• 1 bardak şekersiz ıhlamur

ARA

• 1 porsiyon meyve (şeker oranı düşük olan; elma, armut, portakal, mandalina, ayva gibi meyveler tercih edin)

• 1 kutu veya 1 küçük bardak yarım yağlı süt

ÖĞLE

• 1 kase hazır olmayan kremasız çorba (protein kalitesi yüksek tarhana, mercimek ezogelin)

• 4 köfte veya 4 köfte büyüklüğünde kırmızı et veya balık

• 1 kase yoğurt

• Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı yağ ilave edebilirsiniz)

• 1 ince dilim tam buğday/çavdar/ tahıllı ekmek

ARA

• 2 ince dilim tam buğday/çavdar/ tam tahıllı ekmek veya 4 adet grisini

• 2 ince dilim yarım yağlı beyaz peynir veya 2 silme yemek kaşığı lor peyniri

AKŞAM

• 1 kase hazır olmayan kremasız çorba (protein kaliyesi yüksek tarhana, mercimek ezogelin olabilir)

• 1 kase yarım yağlı yoğurt

• Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı yağ ilave edebilirsiniz)

• 8 yemek kaşığı etli sebze yemeği veya zeytinyağlı sebze yemeği

• 1 ince dilim tam buğday/çavdar/ tahıllı ekmek

ARA

• 2 porsiyon meyve (şeker oranı düşük olan; elma, armut, portakal, mandalina, ayva gibi meyveler tercih edin)

• 10 adet badem veya 4 yarım ceviz veya 10 adet fındık