Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, hamilelik döneminde diyabet problemiyle savaşan anneler için örnek günlük mönü hazırladı.
SABAH
• 3 ince dilim yarım yağlı beyaz peynir veya 3 silme yemek kaşığı lor peyniri
• 4 yarım ceviz veya 4-5 adet tuzsuz zeytin veya 10 adet badem veya 10 adet fındık
• 2 ince dilim tam buğday/tam tahıl/ çavdar ekmeği
• 1 bardak şekersiz ıhlamur ARA
• 1 porsiyon meyve (şeker oranı düşük olan; elma, armut, portakal, mandalina, ayva gibi meyveler tercih edin)
• 1 kutu veya 1 küçük bardak yarım yağlı süt ÖĞLE
• 1 kase hazır olmayan kremasız çorba (protein kalitesi yüksek tarhana, mercimek ezogelin)
• 4 köfte veya 4 köfte büyüklüğünde kırmızı et veya balık
• 1 kase yoğurt
• Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı yağ ilave edebilirsiniz)
• 1 ince dilim tam buğday/çavdar/ tahıllı ekmek ARA
• 2 ince dilim tam buğday/çavdar/ tam tahıllı ekmek veya 4 adet grisini
• 2 ince dilim yarım yağlı beyaz peynir veya 2 silme yemek kaşığı lor peyniri AKŞAM
• 1 kase hazır olmayan kremasız çorba (protein kaliyesi yüksek tarhana, mercimek ezogelin olabilir)
• 1 kase yarım yağlı yoğurt
• Bol yeşil salata (1 tatlı kaşığı yağ ilave edebilirsiniz)
• 8 yemek kaşığı etli sebze yemeği veya zeytinyağlı sebze yemeği
• 1 ince dilim tam buğday/çavdar/ tahıllı ekmek ARA
• 2 porsiyon meyve (şeker oranı düşük olan; elma, armut, portakal, mandalina, ayva gibi meyveler tercih edin)
• 10 adet badem veya 4 yarım ceviz veya 10 adet fındık