Diyet listelerinin olmazsa olmazı....

- Elma kalorisi düşük ama çok besleyici bir meyve. 100 gramı 54 kalori.

- Diyet için mükemmel bir seçenektir. Tok tutar. Elma yediğinizde daha fazla acıkıyorsanız üzerine tarçın dökebilirsiniz.

- Kanserden kolesterole kadar birçok hastalık riskini azaltır.

- Kabuklarıyla tüketildiğinde bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler.

- İçeriğindeki C ve E vitamini sayesinde bağışıklık sitemini güçlendirir.

- Sabah aç karnına yendiğinde kanı temizler, toksinlerin atılmasını sağlar.

- Isırarak yenirse dişleri temizler, diş etlerini güçlendirir.

- Spor öncesinde enerji verir. Sonrasında vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.

- Cilde parlaklık ve güzellik verir.

- Tip 2 diyabet riskini azaltır.





Fırında kırmızı elma

3 adet kırmızı elmayı ortadan bölün. 180 derece ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin. Üçe bölüp 3 öğün tüketin. Elmayı pişirmek istemiyorsanız yeşil elmayı rendeleyip üzerine tarçın serpiştirin.

