- Elma kalorisi düşük ama çok besleyici bir meyve. 100 gramı 54 kalori.
- Diyet için mükemmel bir seçenektir. Tok tutar. Elma yediğinizde daha fazla acıkıyorsanız üzerine tarçın dökebilirsiniz.
- Kanserden kolesterole kadar birçok hastalık riskini azaltır.
- Kabuklarıyla tüketildiğinde bağırsakları çalıştırır, kabızlığı önler.
- İçeriğindeki C ve E vitamini sayesinde bağışıklık sitemini güçlendirir.
- Sabah aç karnına yendiğinde kanı temizler, toksinlerin atılmasını sağlar.
- Isırarak yenirse dişleri temizler, diş etlerini güçlendirir.
- Spor öncesinde enerji verir. Sonrasında vücuttan toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.
- Cilde parlaklık ve güzellik verir.
- Tip 2 diyabet riskini azaltır.
Fırında kırmızı elma
3 adet kırmızı elmayı ortadan bölün. 180 derece ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirin. Üçe bölüp 3 öğün tüketin. Elmayı pişirmek istemiyorsanız yeşil elmayı rendeleyip üzerine tarçın serpiştirin.