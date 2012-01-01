3. Diyet Şenliği 13-14-15 Haziran tarihlerinde Trump AVM'de...





www.diyetisyendunyasi.com tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen, dünyada ilk ve tek Türkiye'de olan, Diyet Şenliği'nin 3.'sü, bu yıl Trump AVM'de 13-14-15 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor.Diyet yapmak şenliklidir, yasaklar bütünü değildir diyen Diyet Şenliği, 2012 yılından bu yana, her yıl, sağlıklı, fit, organik gıda, hizmet, servis üreten ulusal ve uluslararası pek çok markayı beden ve ruh sağlığına, dikkat etmek isteyen bilinçli tüketiciler ile buluşturuyor. Diyet renklendirilirse ancak o zaman sürdürülebilir olur diyen Diyet Şenliği, "Ne çok sağlıklı, gıda, hizmet, servis üreten ulusal ve uluslararası marka var, onların bu ürün ve hizmetleri ile diyetini çeşitlendirebilirsen, yaşam boyu kalıcı sağlıklı beslenme alışkanlığı yerleşir" diyor. Bunun için, 3 yıldan bu yana, İstanbul'dan başlattığı dalga ile tüm Türkiye çapında ; "Kendimi seviyorum, sağlıklı besleniyorum" diye haykırıyor. Tüm etkinlikleri ücretsiz "Diyet Şenliği" seni çağırıyor. Haydi sen de gel!Onlarca #gerçekdiyetisyen, yüzlerce #diyetisyenadayı, binlerce ziyaretçi... Haydi sende gel... Keyiflen, renklen, neşelen, Diyet Şenliği ile sağlıklı beslen!- Vücut analizi (Vücut yağ oranı tespiti)- Diyetisyenlere soru sorma- Standlardan yiyecek ikramı- Standlardan hediye dağıtımı- Fotonu çek, çıktı al- İmza günleri- Uzman söyleşileri- Yoga atölyeleri- Market & Restoran İndirimleri