Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Özen'in önerileriyle forma girin!
Güne iyi başlamak, gece boyu azalma gösteren kan şekerinin dengelenmesi ve vücudun uzun süre açlıktan sonra aldığı ilk öğün olduğundan, kahvaltı hepimiz için vazgeçilmez bir öğün. Kahvaltınızın düşük yağlı proteinler, kepekli tahıllar içermesi gerek. Eğer acele yapılan bir kahvaltı yerine daha çok tabak modeliyle bir kahvaltı seçeneğiniz olacaksa yumurtayı es geçmeyin. Hem kaliteli protein içeriğinden dolayı hem de kilo kontrolünde uzun süre sizi tok tutacağından iyi bir besin seçeneği. Yağsız, light bir peynirle ve tercih edilen yeşilliklerle yapılan omlet, yanında meyve ve kızarmış tam tahıllı ekmek sizin için sağlıklı bir kahvaltıdır.
1. GÜN
SABAH
1 dilim tam buğday ekmeği
2 dilim light beyaz peynir
2 adet ceviz
Domates, yeşil biber, maydanoz
Şekersiz açık çay ARA ÖĞÜN
10 adet badem
2 adet kuru kayısı ÖĞLE
1/4 paket haşlanmış makarna (üzerine fesleğen)
Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile) ARA ÖĞÜN
1 su bardağı ayran
2 adet grisini AKŞAM
4 adet ızgara köfte
3 çorba kaşığı bulgur pilavı
Cacık ARA ÖĞÜN
1 adet elma
2. GÜN
SABAH
2 dilim kızarmış tam çavdar ekmeği
50 gr lor peyniri (dilediğiniz baharat ile)
Domates, yeşil biber, maydanoz
Şekersiz açık çay ARA ÖĞÜN
1 kase yağsız yoğurt
1 tatlı kaşığı keten tohumu
1 çorba kaşığı yaban mersini ÖĞLE
1 büyük kase çorba
1 dilim az yağlı beyaz peynir
Çoban salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile) ARA ÖĞÜN
1 kivi
2 ince dilim ananas AKŞAM
Izgara tavuk, buharda brokoli
4 çorba kaşığı sebzeli bulgur pilavı
Bol yeşillik (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile) ARA ÖĞÜN
10 adet çilek
10 adet taze badem
3. GÜN
SABAH
1 adet yumurta sarısı
3 yumurta beyazı ile menemen
4-5 adet siyah zeytin
1 dilim ekmek ARA ÖĞÜN
1 bardak süt veya ayran
3 adet diyet bisküvi ÖĞLE
Kıymalı ıspanak
1 kase yoğurt
Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile) ARA ÖĞÜN
1/2 simit
1 dilim peynir AKŞAM
Mantarlı tavuk sote
1 dilim ekmek
Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile) ARA ÖĞÜN
1 bardak light
Süt (1 tatlı kaşığı tarçın)