Diyet Uzmanı Gül Özen'den 7 günlük diyet listesi

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Özen'in önerileriyle forma girin!

Güne iyi başlamak, gece boyu azalma gösteren kan şekerinin dengelenmesi ve vücudun uzun süre açlıktan sonra aldığı ilk öğün olduğundan, kahvaltı hepimiz için vazgeçilmez bir öğün. Kahvaltınızın düşük yağlı proteinler, kepekli tahıllar içermesi gerek. Eğer acele yapılan bir kahvaltı yerine daha çok tabak modeliyle bir kahvaltı seçeneğiniz olacaksa yumurtayı es geçmeyin. Hem kaliteli protein içeriğinden dolayı hem de kilo kontrolünde uzun süre sizi tok tutacağından iyi bir besin seçeneği. Yağsız, light bir peynirle ve tercih edilen yeşilliklerle yapılan omlet, yanında meyve ve kızarmış tam tahıllı ekmek sizin için sağlıklı bir kahvaltıdır.



1. GÜN

SABAH

1 dilim tam buğday ekmeği

2 dilim light beyaz peynir

2 adet ceviz

Domates, yeşil biber, maydanoz

Şekersiz açık çay

ARA ÖĞÜN

10 adet badem

2 adet kuru kayısı

ÖĞLE

1/4 paket haşlanmış makarna (üzerine fesleğen)

Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA ÖĞÜN

1 su bardağı ayran

2 adet grisini

AKŞAM

4 adet ızgara köfte

3 çorba kaşığı bulgur pilavı

Cacık

ARA ÖĞÜN

1 adet elma



2. GÜN

SABAH

2 dilim kızarmış tam çavdar ekmeği

50 gr lor peyniri (dilediğiniz baharat ile)

Domates, yeşil biber, maydanoz

Şekersiz açık çay

ARA ÖĞÜN

1 kase yağsız yoğurt

1 tatlı kaşığı keten tohumu

1 çorba kaşığı yaban mersini

ÖĞLE

1 büyük kase çorba

1 dilim az yağlı beyaz peynir

Çoban salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA ÖĞÜN

1 kivi

2 ince dilim ananas

AKŞAM

Izgara tavuk, buharda brokoli

4 çorba kaşığı sebzeli bulgur pilavı

Bol yeşillik (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA ÖĞÜN

10 adet çilek

10 adet taze badem



3. GÜN

SABAH

1 adet yumurta sarısı

3 yumurta beyazı ile menemen

4-5 adet siyah zeytin

1 dilim ekmek

ARA ÖĞÜN

1 bardak süt veya ayran

3 adet diyet bisküvi

ÖĞLE

Kıymalı ıspanak

1 kase yoğurt

Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA ÖĞÜN

1/2 simit

1 dilim peynir

AKŞAM

Mantarlı tavuk sote

1 dilim ekmek

Yeşil salata (1 tatlı kaşığı zeytinyağı ile)

ARA ÖĞÜN

1 bardak light

Süt (1 tatlı kaşığı tarçın)



