Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan öneriler

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Beslenme ve Diyet Uzmanı Nil Şahin Gürhan'dan sağlıklı tarifler ve diyet listesi...

Diyet motivasyonunuzu kırmaması gereken gerçekler

• Kilo verdikten sonra bırakırsanız verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Tabii ki eski beslenmenize ve hayat şekline geri dönerseniz verdiğiniz kiloları geri alırsınız. Kilo verirken sağlıklı beslenme alışkanlıklarını benimsemeli ve verdikten sonra da rahat ama sağlıklı beslenme mantığında ilerlemelisiniz.

• Diyet yaparken hep aynı yiyecekleri yemek zorunda olmak. Aslında hep aynı yiyecekleri yemek zorunda değilsiniz. Alternatifleri kullanmamak sizi sıkar ve motivasyonunuzu kaybetmenize sebep olur. Hep aynı yiyeceği yemek zorunda değilsiniz. Alternatifler öğrenmeli ve kullanmalısınız.

• Ya hep ya hiç mantığı! Son derece sıkı diyet yapmak sosyal hayatı sekteye uğratır. Sonrasında bozmak da... Ya hep ya hiç şeklinde iki uç mantıkta beslenmek metabolizmanızı da sizi de altüst eder. Diyet yaparken de sonrasında da koruma döneminde de uyumlu ve sakin olun. Kendinizi dinleyin…

• Çevresine diyette olduğunu duyurmak. Beraberinde savunma ihtiyacı hissettirir. Kimseye diyette olduğunuzu ispat etmek zorunda değilsiniz. Diyet konulu sohbetlere pek girmeyin, tartışmayın, nötr olun. Siz iyi beslenin. İnsanlarla başka konularda sohbet edin.



SAĞLIKLI TARİFLER

YOĞURTLU MAYDANOZLU İÇECEK

1 su bardağı yoğurt, 1 avuç maydanoz ve 1-2 dilim taze zencefili blender’a koyup iyice karıştırın. Karışıma dilerseniz biraz su ilave edip karıştırmaya devam edin. Akşam veya ikindi saatinde öğün olarak taze tüketin. Bu içecek sindirim sisteminin çalışmasını hızlandırır, ödemi azaltır.



ELMALI TAZE ZENCEFİL ÇAYI

2 litre suyu kaynatın. 1 elma ve 1/2 elma büyüklüğünde taze zencefili soyup doğrayın. 1/2 kabuklu limonu iyice yıkayıp kabukları ile doğrayın. Su kaynadıktan sonra elma, zencefil ve limon dilimlerini ilave edip kaynatmaya devam edin. Kaynayınca altını kapatıp, dinlendirin. 1 tatlı kaşığı bal ilave edip istediğiniz ısıda tüketin.



