Diyet yaparken bu 5 faktörü unutmayın!

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Diyetisyen Gizem Şebnem Tutar, kilo vermek isteyenlerin besin ve yiyecekler kadar bu 5 faktöre de özen göstermesini öneriyor...

1- Saat faktörü: Günlük koşturmaca içerisinde öğünlerinizi her gün aynı saate denk getiremeseniz bile, gün içerisinde üç saatten uzun aç kalmamanız gerekiyor. ‘Akşam şu saatten sonra yememeli’ bir şehir efsanesidir. Akşam saatlerinde yemek yemeyi kesmek sizi hızlı zayıflatabilir ama normal düzeninize döndüğünüz anda verdiğiniz kiloları geri alırsınız. O nedenle diyeti kendi yaşam tarzınıza göre adapte etmelisiniz. Gece yatmadan iki saat önce yemeyi kesmek en sağlıklı ve uygulanabilir olanıdır.

2- Öğün sayısı faktörü: Bu konuda tartışmalar bitmek bilmediği için herkesin aklı karışmış durumda. Birkaç bilimsel çalışma ara öğün yapmanın sağlıksız olabileceğini göstermiş olsa da, sağlık otoritelerince de kabul edilmiş bilimsel gerçek az ve sık beslenmenin ve ara öğün yapmanın daha sağlıklı olduğu yönünde. Yalnız günde 6-8 öğünden fazla beslenmenin, kan şekerini dengeleyen hormon olan insülinin dengesiz salgılanmasına ve pankreasın yorulmasına neden olacağı biliniyor. Günde 4-6 öğün en ideal öğün sayısıdır.

3- Uyku faktörü: Zayıflama konusu sadece gün içerisinde tükettiğiniz besin ve içecekler ile belirlenmiyor. Uyku süresi ve kalitesi de çok önemli bir konu. Günde sekiz saat uyumak en ideali. Sekiz saat uyuyanların sekiz saatten az uyuyanlara göre yüzde 56 daha fazla yağ yaktığı bilimsel araştırmalarca kanıtlandı. Ayrıca uykusuzluk iştah dengemizi bozuyor.

