Diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenler

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Sağlıklı Yaşam Koçu Mine Yılmaz, diyet yaparken dikkat edilmesi gerekenleri Elele okurları için anlattı...

Spor kişiye özel planlanmalı…

Kilo verme sürecinde beslenme kadar önemli olan spordur. Sağlıklı kilo verme yönteminin önemli bir bileşeni açık havada yapılan tempolu yürüyüş. Ortalama 45 dakika oksijen zengini ormanlık alanda ya da sahil kenarında yapılan aktivite, kilo vermede yüzde 30-35 etkili. Toplamda 10 kilo veriliyorsa bunun ortalama 3.5 kilosu kardiyo ağırlıklı sporla sağlanıyor. Kilo verme programlarının spor bacağında spor planlaması kişinin fiziksel aktivite durumu (bel fıtığı, düztabanlık, kalp pili, taşikardi, bradikardi) dikkate alınarak yapılmalı.



Kişiye özel tıbbi beslenme

Sağlıklı kilo verme programı, kişiye özel tıbbi beslenme planıyla kişinin yaşam/düşünce tarzı, hastalık durumu irdelenerek sağlıklı kilo verme ve korumayı hedeflemeli. Kilo alımını tetikleyen ya da kilo alımının yol açtığı durumlar çoğunlukla bazı hastalıkların sonucu. Danışanlarımızdan sadece kilo vermek isteğiyle başvuran tamamen sağlıklı üye oranı ne yazık ki sadece yüzde beş civarında... Onun dışında karşılaştığımız durumu istatistiklerimizle birlikte verebilirim:

Kronik kabız (Yüzde 60)

Kolesterol (Yüzde 40)

Prediyabet (Yüzde 15)

Metabolik sendrom (Yüzde 5)

Haşimato (Yüzde 10)

Tiroit hastalıkları (Yüzde 30)

Örneğin menopoz dönemindeyseniz veya D vitamini eksikliği varsa kalsiyum emilimini artırmak için keten tohumlu yoğurt önerilir. Bu şekilde yoğurttaki kalsiyum emilimi artar. Aynı zamanda keten tohumunun yağ yakım hızlandırma özelliğiyle mikro (kalsiyum alımını artırdık) ve makro (kilo verme) düzeyde beslenmede planlama yapılır.



Hastalıkları göz ardı etmeden beslenin

Eğer 3-5 kiloyu veremiyorsanız, kan değerlerinize mutlaka baktırın ve uzman hekim kontrolünde yeme programınızı belirleyin. Kolesterol rahatsızlığı olan bir kişinin yandaş hastalıkları da varsa, onlar da baz alınmalı. Biz ekibimizle verdiğimiz diyet hizmetlerinde iki kolesterol hastalığı olan üyemize aynı yemeği göndermeyiz mesela... Kolesterolü olup şeker hastalığı olan kişiye, sadece kolesterol hastalığı olan kişiden farklı beslenme planı oluşturulması gerekir.

• Önerilen kadar önerilmeyen (ve gönderilmeyen) besinler de tıbbi beslenme planında sağlıklı yaşam için önemli. Örneğin greyfurt çoğu ilaçta emilim oranını değiştiriyor, doz aşımı yapabiliyor. Diyabet tanısı almış kişilerde greyfurt bir doz alınması gereken ilacın (ilacın emilimini artırıp azaltabileceğinden) etkisini 1.25 ölçüye çıkarabilir.

• Tiroit rahatsızlığı olanlar semizotu, soya sütü gibi mikro düzeyde selenyum içerikli besin grubuna diyetinde yer vermeli. Aynı öğün içinde E vitaminden de zengin besin grubu (ceviz, salatalık) olduğunda, tiroit hormonunun seviyesini artırabiliyoruz. Endokrin uzmanları ilaç olarak selenyum veriyor, biz doğal yollarla selenyum vermiş oluyoruz.

• Hep dediğimiz gibi yediklerimiz ilacımız.





